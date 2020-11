iPhone 12 mini sai päivityksen, joka korjaa ongelman puhelimen näytössä

julkisti iOS 14.2.1 -päivityksen tuoreille iPhone 12 -sarjan puhelimille, joka korjaa muutamia ongelmia.Etenkin iPhone 12 minin käyttäjille on luvassa parannusta, sillä päivitys korjaa ongelman minin näytössä. Minin lukittu näyttö lakkasi vastaamatta joillakin käyttäjillä, kun käyttäjä pyyhkäisi alhaalta ylös sekä lamppua tai kameraa käynnistäessä.Lisäksi Applen mukaan 14.2.1 korjaa ongelman, jossa osa multimediaviesteistä voi jäädä saapumatta perille sekä ongelman äänenlaadussa kuunneltaessa ääntä iPhonesta Made for iPhone -kuulolaitteilla.Päivityksen voi ladata näin: Asetukset - Yleiset - Ohjelmistopäivitys.Lue myös: Apple iPhone 12 mini ensitunnelmat: Mini on todellakin mini iPhone 12 mini:iPhone 12:Apple iPhone 12 Pro:Apple iPhone 12 Pro Max: