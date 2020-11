Apple iPhone 12 mini ensitunnelmat: Mini on todellakin mini

Viimeinkin todellinen huippuluokan puhelimen, jonka ominaisuuksista ei ole karsittu, vaikka koko on kutistunut nykymittapuulla mini-luokkaan. Kyseessä on siis Applen tämän vuoden iPhone 12 -sarjaniPhone 12 mini on ollut nyt käytössä muutaman päivän ajan, sillä puhelin tuli myyntiin perjantaina 13. marraskuuta . Tässä muutamat ensimmäiset ajatukset puhelimesta.Suurin osa huomiosta menee tietenkin koon ihmettelyyn. Mini on todellakin mini. Minin mitat ovat 131,5 x 64,2 x 7,4 mm ja painoakin löytyy vaivaiset 133 grammaa.Koko on myös se syy, miksi juuri itse tästä laitteesta kiinnostuin. Tällaisille laitteille kuitenkin tuntuu olevan jonkin verran kiinnostusta, joten toivottavasti myös Android-valmistajat saisivat aikaiseksi pienempiä puhelimia. Yksi harvoista vaihtoehdoista on Sony Xperia 5 II , mutta sekin on selvästi iPhone 12 miniä suurempi.Ensimmäisten käyttökertojen jälkeen voi todeta, että miniä on helppo käsitellä yhdellä kädellä. Tasaiset alumiinista valmistetut kyljet helpottavat puhelimen käsittelyä ja näyttävät tyylikkäiltä. Puhelin on sen verran pieni, että sen jopa unohtaa olevan esimerkiksi farkkujen etutaskussa.iPhone 12 minin OLED-näyttö on kooltaan 5,4 tuumaa ja sen resoluutio yltää Full HD -tasolle. Reunat ovat muuten kapeat, mutta Face ID -teknologian tarvitsemat sensorit vievät ison näyttöloven myötä paljon tilaa näytön yläreunasta, joten yläreunan tilapalkissa näkyy vain parit hyödylliset tiedot kuten kellonaika.Face ID on muuten erittäin näppärä tapa tunnistautua ja avata puhelimen lukitus, mutta näin maskiaikana vastaan on tullut jo pari tilannetta, jossa sormenjälkitunnistin olisi ollut kätevä.Tässä parin päivän käytön aikana on tullut huomattua, että kirjoittaminen pienen näytön pienellä näppäimistöllä on hankalampaa. Näppäilyvirheitä tulee huomattavasti enemmän kuin isolla näytöllä. Myös joissakin sovelluksissa on tullut vastaan, että kuvakkeita on toisinaan vaikeampi painaa, sillä ne ovat pienempiä ja lähempänä toisiaan kuin isomman puhelimen näytöllä.Lisäksi esimerkiksi videoiden katselu tuntuu hieman oudolta tällaiselta pieneltä näytöltä, vaikkakin puhelin sisältää laadukkaat stereokaiuttimet.Näytön virkistystaajuus on pysynyt perinteisessä 60 hertsissä, jonka kyllä huomaa, kun on käyttänyt muita huippupuhelimia kuten Note20 Ultraa . Toisaalta tämä ei ole niin iso ongelma, jos edellinen puhelin on ollut jokin muu Applen laite.Koon takia Apple ei kuitenkaan ole joutunut luopumaan laadukkaista komponenteista muihin Apple 12 -sarjan puhelimiin verratessa. iPhone 12 mini sisältää saman tehokkaan suorittimen, 5G-yhteydet sekä kaksi laadukasta takakameraa.Ainoa merkittävä muutos muihin verratessa on akun koko, joten herää kysymys kuinka hyvään akunkestoon iPhone 12 mini yltää? Ensimmäiset ajatukset ja huomiot ovat, että virtaa on riittänyt hyvin päivän tarpeeseen. Varmasti ahkeralla käytöllä akun kuitenkin saa tyhjäksi ennen iltaa, mutta näistä huomioista lisää arvostelussa.Akku ladataan edelleen Lightning-liitännän kautta (20W) tai langattomasti vaikkapa Applen MagSafe-laturilla (12W), joka kiinnittyy magneeteilla puhelimen takaosaan. Laatikosta löytyy pelkästään Lightning - USB-C -kaapeli, joten käyttäjä joutuu avaamaan lompakkoaan vieläkin enemmän, mikäli oikeanlaista laturia ei vielä löydy.Mini ei kuitenkaan koostaan huolimatta ole tarjolla mini-hinnalla, sillä hinnat ovat 829 euroa (64GB), 879 euroa (128GB) ja 999 euroa (256GB). 64 gigatavua on myös auttamatta liian vähän tallennustilaa tämän hintaluokan puhelimessa, joten kannattaa ostaa isommalla tallennustilalla varustettu malli, jos käytät useita sovelluksia, otat paljon kuvia ja lataat musiikit puhelimeen.Tarkempi arvostelu laitteesta on luvassa tulevien viikkojen aikana.Oletko ostanut uuden iPhone 12 -puhelimen tai löytyykö tästä laitteesta mielipiteitä? Kerro meille kommenteissa.Applen MagSafe -laturin hinta on 45 euroa . Erilaiset iPhone 12 mini kuoret voi katsoa tästä