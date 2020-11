Google Messages tukee nyt maailmanlaajuisesti RCS-viestintää

Googlen RCS-viestit (Rich Communication Services), eli vastaavat kuin iMessagen siniset viestit, ovat saapuneet hiljattain Androidin viestisovellukseen. Android Chatin myötä RCS saapui Android Messages -sovellukseen ja Suomessakin RCS-viestit ovat siis olleet muutaman viikon ajan käytössä Nyt Google on vahvistanut , että 2018 asti kehitetty RCS-tuettu Messages on nyt maailmanlaajuisesti saatavilla.Rikkaiden tekstareiden etuna on, että ne tarjoavat monipuolisemmat ominaisuudet mm. liitteiden, kuten kuvien tai videoiden, lähettämiseen ja lähettäminen tapahtuu internetin välityksellä. Tämä tarkoittaa myös, että maksut ovat pienemmät erityisesti rajattomilla datayhteyksillä.RCS-viestit kuitenkin siirtyvät Androidista toiseen riippumatta sovelluksista, joten vastaanottajalla ei tarvitse olla esimerkiksi tiettyä Play Kaupasta ladattua sovellusta, kuten WhatsApp, jotta saa viestit. Viestit näkyvät samassa näkymässä tavallisten tekstiviestien kanssa.Lisätietoja RCS-viesteistä, Android Chatistä ja muusta tähän liittyvästä kannattaa lukea aiemmasta kattavasta jutustamme: