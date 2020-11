Testissä Sonyn täyslangattomat WF-SP800N nappikuulokkeet: Eivät tipu urheillessa ja akkua piisaa

Kuulokkeita löytyy myös erilaisiin tarkoituksiin, joista meillä on tällä kertaa testattavana Sonyn WF-SP800N -urheilukuulokkeet. Nimensä mukaisesti näiden luvataan sopivan urheiluun sekä pysymään päässä urheilusuoritusten aikana, jossa on onnistuttu mainiosti. Urheilua tukevat myös kuulokkeiden IP55 -luokitus.

Kuulokkeiden akunkeston luvataan yltävän melunvaimennuksen kanssa 9 tuntiin ja toiset 9 tuntia saa kotelolla. Ilman melunvaimennusta molempien akunkesto yltää parhaimmillaan jopa 13 tuntiin. Kuulokkeiden akunkesto on hyvä, mutta kotelon kokoon nähden tämän akunkesto on ehkä hieman heikko.

Latauskotelo on isohko ja selvästi suurempi kuin esimerkiksi Galaxy Buds Live -kuulokkeiden. Esimerkiksi farkkujen etutaskussa kotelo erottuu suhteellisen selkeästi, joten reppu tai laukku on parempi vaihtoehto kuljettamista varten.

Yhdistyminen ei kuitenkaan tapahdu ihan samantien, vaan tässä on muutamien sekuntien viive. Itse monesti aloitin musiikin toiston puhelimesta ennen kuin kuulokkeet olivat yhdistyneet, jolloin kappale alkoi hieman ärsyttävästi toistumaan puhelimen kaiuttimen kautta.

Myös peruskäytössä melunvaimennuksen sekä Ambient Sound -tilan jättäminen on parempi vaihtoehto, sillä digitaalinen melunvaimennus saa kirjoittamisen mekaanisella näppäimistöllä kuulostamaan terävämmältä kun taas ilman melunvaimennusta kirjoittamisen ääni on hieman pehmeämpi. Kuulokkeet tukevat myös sovelluksen avulla automaattista taustaäänten hallintaan, sillä sovellus tunnistaa toiminnot ja usein vierailemasi sijainnit. Tämän voi tosin laittaa pois päältä ja taustaääntä voi hallita manuaalisesti.

Sony on saanut laitettu kuulokkeisiin digitaalisen melunvaimennuksen, joka tietyllä tavalla vähentää esimerkiksi ohiajavien autojen ääniä, mutta ihan täydellisesti äänet eivät katoa. Lisäksi vaihtoehtona on Ambient Sound -tila, joka puolestaan päästää mikrofonien kautta ulkopuolelta tulevia ääniä korviin, jolloin vaikkapa takana tulevan auton äänen kuulee, mutta samalla musiikista voi nauttia.

Kotelon kannen ja rungon välissä on pieni punainen led-valo, joka kertoo kun kuulokkeet sisällä latautuvat. Kuulokkeet kiinnittyvät varmasti magneettien avulla koteloon. Kuulokkeissa on omat led-valot, jotka myös ilmoittavat latauksesta.

Yhteenveto

WF-SP800N -urheilukuulokkeet saapuivat markkinoille jo heinäkuussa 200 euron suositushinnalla. Tämän arvostelun kirjoitushetkellä kuulokkeita on kuitenkin myyty jo paljon noin 129 euron tasolla, joten täyttä hintaa ei enää näistä kannata maksaa.

WF-SP800N -kuulokkeet sopivat hyvin erilaisiin urheilusuorituksiin, sillä pysyminen korvissa ei aiheuttanut harmia. Äänenlaatu on hyvällä tasolla, etenkin jos oma musiikkimaku on bassopainoitteista, jonka lisäksi kuulokkeiden akunkesto on hyvällä tasolla. Kuulokkeet tarjoavat myös digitaalisen melunvaimennuksen, mutta tämän ominaisuuden takia kuulokkeita ei kannata ostaa.

Kotelo on isohko, jonka myötä sitä on parempi kuljettaa treenikassissa kuin housujen etutaskussa. Pienenä miinuksena voidaan myös mainita kotelon tarjoama akunkesto, joka ei ole niin vakuuttava.

Suositushinnasta kuulokkeet ovat tulleet selvästi alaspäin, joten alennettuun hintaan näitä Sonyn kuulokkeita voi helpommin suositella muita tämäntyylisiä kuulokkeita kuten Jabra Elite Active 75t vastaan.