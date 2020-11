Uusi päivitys OnePlus 8T:lle tuo lisää akkukestoa ja paremman kameran

Kiinalaisyhtiön uusin OnePlus 8T -lippulaivapuhelin esiteltiin vain kuukausi sitten , mutta yhtiö on tuttuun tapaansa julkaisut jo ensimmäiset päivitykset laitteelle.OnePlus 8T oli jo esitellessä varsin vakuuttava laite , mutta luonnollisesti päivitykset parantavat käyttökokemusta entisestään.Nyt OnePlus on esitellyt jälleen uuden päivityksen, joka tuo mukanaan parannuksia mm. akkukestoon sekä sormenjälkilukijan toimintaan.OxygenOS 11.0.5.6 -versionumeroa kantava päivitys on lähtenyt jakeluun ja saapuu tulevina päivinä maailmanlaajuisesti OnePlus 8T -laitteisiin. Jakelu on alkanut Intiasta, jonka jälkeen se pian aukeaa myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa.Mikäli päivityksen haluaa kuitenkin heti, niin sen voi ladata Oxygen Updater -sovelluksen avulla, mutta odottaminen ei liene huono vaihtoehto sekään, sillä OnePlus on yleensä melko ripeä jakelussaan.Tärkeimmät uudistukset tarjoavat mm. parempaa järjestelmän virrankulutusta eli käytännössä parempaa akkukestoa, tarkempaa sormenjälkien tunnistusta, nopeampaa mediatiedostojen hakua, pelikokemuksen parantamista, optimoituja ja vakaampia verkkoyhteyksiä sekä parempaa kameran toimintaa erityisesti valkotasapainon suhteen.Myös videopuheluiden vakauteen on kiinnitetty huomiota ja mukana on korjauksia bugeihin mm. sormenjäljen tunnistuksessa ja sovellusten poistamisessa.Lisätietoja päivityksestä löydät täältä