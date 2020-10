OnePlus 8T julkaistu - tällaiset speksit puhelin sisältää

OnePlus 8T tekniset tiedot

Mitat

160,7 x 74.1 x 8.4 mm Paino

188 grammaa Rakenne

Lasi (Corning Gorilla Glass 5), ei virallista IP-luokitusta Käyttöjärjestelmä

Android 11 + OxygenOS 11 Näyttö

6,55", 20:9, 1080 x 2400 (402 ppi), HDR10+, Fluid AMOLED, 120 Hz, 1100 nitin maksimikirkkaus Suoritin

Qualcomm Snapdragon 865, Qualcomm Snapdragon X55 5G modem, Adreno 650 RAM

8 Gt / 12 Gt LPDDR4X Tallennustila

128 Gt / 256 Gt UFS 3.1 Biometrinen tunnistus

Kasvojentunnistus, näytön sisäinen sormenjälkilukija Akku

4500 mAh, 65 W lataus (10V/6.5A) Muuta

5G-yhteydet (NSA: N1, 3, 7, 28, 41, 42; SA: N1, 3, 41, 78), Bluetooth 5.1, NFC, Dual nano-SIM, kolmitoiminen liukusäädin, stereokaiuttimet Pääkamera

Sony IMX586 48 megapikseliä, f/1.7, 0.8μm, OIS, EIS Ultralaajakulma

Sony IMX481 16 megapikseliä, f/2.2, 123° Makrokamera

5 megapikseliä, 3 cm Mustavalkokamera

2 megapikseliä Takakamerat video

4K 60/30fps, Full HD 30/60fps, Full HD 240 fps, 720p 480 fps, Time-lapse 4K 30fps Etukamera

Sony IMX471 16 megapikseliä, f/2.4, 1.0μm, EIS, kiinteä kohdennus Etukamera video

Full HD 30 fps, Time-lapse Värit

Aquamarine Green, Lunar Silver Pakkaus

OnePlus 8T, näytön suojakalvo (valmiiksi asennettuna), Warp Charger 65W, USB-C -kaapeli Hinta

599 euroa (8GB + 128GB), 699 euroa (12GB + 256GB) Saatavuus

14.10.2020: Elisa, DNA, Telia, Verkkokauppa, Gigantti, Jimm's, kaupoissa 20. lokakuuta

on esitellyt syksyn uutuuden eli T-mallin . Tällä kertaa puhelimia nähdään vain yksi eli, kun viime vuosien aikana on yleensä nähty myös erillinen Pro-malli.Erilliselle Pro-mallille ei kuitenkaan nähty tarvetta, sillä kevään OnePlus 8 Pro hoitaa tätä tonttia edelleen erinomaisesti. Nyt esitelty 8T on kuitenkin saanut muutaman uuden ominaisuuden juurikin 8 Pro -puhelimelta, joilla se erottuu myöskin kevään "perusmallista" eli OnePlus 8:sta.Tässä jutussa käymme läpi OnePlus 8T:n tekniset tiedot sekä avainasiat, joilla se eroaa OnePlussan 8 Pro- ja 8 -puhelimista.Jos haluat tutustua uutuuteen tarkemmin, on Puhelinvertailun OnePlus 8T arvostelu jo julki.OnePlus 8T yksi keskeisin ominaisuus on nopea 120 hertsin AMOLED -näyttö, joka on kooltaan 6,55 tuumaa. Yhtä nopea näyttö on myös 8 Pro -mallissa, mutta tämän puhelimen näyttö on myös hieman isompi, kaareva ja toimii korkeammalla resoluutiolla.Taas puolestaan OnePlus 8 -puhelimeen nähden näyttö on kooltaan samanlainen ja toimii samalla Full HD+ -resoluutiolla, mutta virkistystaajuus on 90 hertsiä.OnePlus 8 ja OnePlus 8T jakavat keskenään lähes samat mitat, vaikka 8T on hieman suurempi. Lisäksi uutuudella on painoa hieman enemmän.Kasvaneet mitat tosin tarkoittavat hieman isompaa akkua, joka on 8T:n kohdalla 4500 mAh. Yksi merkittävä uudistus kevään puhelimiin nähden on kuitenkin latausnopeus, sillä OnePlus 8T tukee peräti 65 watin latausta. 8 Prossa nähtyä langatonta latausta ei kuitenkaan nähdä tässä puhelimessa.Suorituskyvyn suhteen ei puolestaan nähdä mitään eroa, sillä 8T sisältää kevään puhelimien tapaan Snapdragon 865 -alusta, eikä siis jo julkaistua 865 Plus -piiriä. RAM-muistit ja sisäisen tallennustilan vaihtoehdot ovat pysyneet samana.Eniten kuvia OnePlus 8T:llä otetaan Sony IMX586 48 megapikselin sensorilla, joka löytyy myös OnePlus 8:sta. 8 Pro -mallissa on puolestaan IMX689 -sensori.8T tarjoaa myös 16 megapikselin ultralaajakulmakameran, 5 megapikselin makrokamera sekä mustavalkokameran. Nämä tuovat jonkin verran parannusta OnePlus 8 -malliin nähden, mutta OnePlus 8 Pro -puhelimessa on vieläkin paremmat ja monipuolisemmat kamerat. Etukamera on myös sama OnePlus 8T:n ja OnePlus 8:n kohdalla.OnePlus 8T:n hinnat ovat 599 euroa (8+128 gigatavua) ja 699 euroa (12+256 gigatavua). Näillä hinnoilla korvataankin juuri OnePlus 8. OnePlus 8 Pron suositushinnat ovat puolestaan 899 euroa ja 999 euroa