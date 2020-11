Alkuperäinen Jolla-puhelin täytti 7 vuotta

Suomalaisen Jollan alkuperäisen-puhelimen myyntiintulosta on nyt kulunut seitsemän vuotta. Ensimmäiset Jollat myytiin 7 vuotta sitten 27. marraskuuta Helsingissä Narinkkatorilla DNA:n pop-up-myymälässä, jonne sadat fanit jonottivat saadakseen käsiinsä ensimmäisen Jollan.Jollan blogikirjoituksessa kerrotaan myös, että tämän alkuperäisen Jollan tuki on päättymässä. Puhelin on vuosien aikana saanut peräti 34 ohjelmistopäivitystä, joista viimeiseksi viralliseksi päivitykseksi jää lokakuussa julkaistu Sailfish OS Pallas-Yllästunturi -versio. Jolla Store -sovelluskaupan tukea aiotaan kuitenkin jatkaa. Syyt päivitysten loppumiseen ovat puhelimen vanhentuneet tekniset ominaisuudet.Lisäksi Jolla kertoo jatkavansa Sailfish OS -käyttöjärjestelmän kehittämistä, joka on saatavilla tällä hetkellä esimerkiksi valituille Xperia -puhelimille Alkuperäisen Jollan esittelyvideo