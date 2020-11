Päivän diili: OnePlus 8T nyt satasta halvemmalla!

Syksyllä 2020 julkaistuei ole alennuksissa vielä toistaiseksi näkynyt, mutta tänään tähän on tuillut vihdoin poikkeus. Arvostelussamme taannoin 4,5 tähteä kerännyt loistavan hinta/laatu-suhteen puhelin on nyt kenties ensimmäistä kertaa tukevammassa tarjoukseessa.Nyt OnePlus 8T 128 gigatavun tallennustilalla varustetun version saa omakseen 499 eurolla pariltakin eri jälleenmyyjältä, kun hinta on tätä ennen sisukkaasti pysynyt 599 euron tasossa.128 gigatavun tallennustilalla ja hurjalla 12 gigatavun keskusmuistilla varustettu OnePlussan tuorein lippulaivasarjan edustaja kannattaa napata ostoskoriin, jos ajatus järkevästä huippuluurista on pyörinyt mielessä. Tarjous löytyy täältä:Jos arveluttaa kumpi kannattaa ostaa, 8T vai (myöskin erinomainen) OnePlus 8 Pro , kannattaa lukea vertailumme mallien väliltä