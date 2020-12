Marraskuun myydyimmät puhelimet: Black Friday kasvatti myyntiä ennätyksellisesti, Apple ja Samsung hallitsevat listoja

DNA:n myydyimmät puhelimet marraskuussa 2020

Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A51 5G Samsung Galaxy A42 5G Apple iPhone SE (2. sukupolvi) Samsung Galaxy S10 Apple iPhone 12 Pro Max 5G Samsung Galaxy A41 Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G Apple iPhone 12 Pro 5G Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy S20 5G Apple iPhone 12 mini 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille marraskuussa 2020

Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A51 5G OnePlus Nord N10 5G Apple iPhone 11 Apple iPhone SE 2020 OnePlus Nord 5G Apple iPhone 12 Pro Max 5G Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A42 5G Apple iPhone 12 Pro 5G Nokia 105 Huawei P30 Pro OnePlus 8T 5G OnePlus 8 Pro 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille marraskuussa 2020

Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Apple iPhone 12 Pro Max 5G Apple iPhone 12 Pro 5G Apple iPhone SE Samsung Galaxy A41 OnePlus Nord N10 5G Apple iPhone 12 5G Apple iPhone 12 mini 5G Samsung Galaxy A51 OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy Xcover 4S Enterprise Edition Samsung Galaxy A51 5G Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy S20+ 5G

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille marraskuussa 2020

Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S20 5G Apple iPhone 12 Pro 5G Apple iPhone 11 OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy A51 5G Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A41 Apple iPhone 12 Pro Max 5G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille marraskuussa 2020

Samsung Galaxy A40 Apple iPhone SE Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy Xcover 4s Nokia 5.3 Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 12 Pro Max 5G Samsung Galaxy A41 Apple iPhone 12 Pro 5G

Gigantin myydyimmät puhelimet kuluttajille marraskuussa 2020

Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A20e Apple iPhone SE 2020 Samsung Galaxy S20 Apple iPhone 12 Motorola Moto G8 Power Samsung Galaxy A21s Nokia 5.3 OnePlus Nord

Gigantin myydyimmät puhelimet yrityksille marraskuussa 2020

Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Samsung Galaxy S20 Nokia 800 tough OnePlus Nord 8 Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 12 Pro Max Apple iPhone 12 Pro Samsung Galaxy A21s Samsung Xcover 4s

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet marraskuussa 2020

Apple iPhone SE (2020) Samsung Galaxy A51 (4G) Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy A21S Huawei P30 Lite Motorola Moto G9 Play Samsung Galaxy Xcover 4S Xiaomi Note 8 Pro Honor 9X Motorola G8 Power

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet marraskuussa 2020

Huawei Watch GT2e Apple Watch Series 6 Huawei Watch GT2 Apple Watch SE Huawei Band 4 Pro Apple Watch Series 3 Suunto 7 Garmin Venu Garmin Vivomove 3 Honor Band 5 Suunto 3 Huawei Watch GT 2 Pro Samsung Watch Active 2 Honor Watch GS Pro Huawei Watch Fit

Elisan myydyimmät älykellot marraskuussa 2020

Huawei Watch GT 2e Huawei Watch GT 2 Garmin Venu Polar Ignite Garmin Instinct Samsung Galaxy Watch Active2 Apple Watch Series 6 GPS Honor Watch Magic Apple Watch Series 6 GPS + 4G Polar Vantage M Honor Watch GS Pro Apple Watch SE GPS Polar M430 Polar Unite Huawei Watch Fit

Telian myydyimmät älykellot kuluttajille marraskuussa 2020

Huawei Watch GT2e Samsung Galaxy Watch Active 2 4G Huawei Watch GT2 Apple Watch Series 6 GPS + Cellular Samsung Galaxy Watch Active Suunto 5 G1 Suunto 3 Honor Watch GS Pro Apple Watch SE GPS + Cellular Garmin Vivomove 3S Sport

Vuoden 2020 viimeinen kuukausi on alkanut, mutta palaamme vielä edelliseen kuukauteen tarkastelemalla myydyimpiä älypuhelimia.Marraskuun lopulla vietettiin Black Friday -viikkoa ja Cyber Monday -maanantaita, joiden myötä etenkin puhelimista nähtiin hyviäkin tarjouksia. Tarjousviikon merkitystä on myös painotettu tiedotteissa."Joulukauppa alkoi Black Fridayn siivittämänä ennätyksellisesti, ja DNA:lla rikottiin aiemmat Black Friday -viikon ennätykset kymmenillä prosenteilla, kun puhelimien kauppa kävi uskomattoman hurjana", kertoo DNA Kaupan toimitusjohtaja"Black Friday -viikon myynti kasvoi lähes 30 prosenttia viime vuodesta, ja kampanjan suosituin puhelin OnePlus Nord N10 5G nousi listan kolmanneksi", sanoo Elisan henkilöasiakkaiden liiketoimintajohtajaMyös Telia, Gigantti ja Veikon Kone kertovat Black Friday -kampanjoinnin nostaneen myyntiä.Monella listalla nähdään kärjessä tai kärjen tuntumassa-malli, joka oli pitkälti koko Black Fridayn suosituin tuote, sillä puhelinta myytiin 599 euron hinnalla Toinen huomio listoilla kiinnittyy 5G-puhelimien määrään, joiden myynti kasvoi jo viime kuun aikana merkittävästi . Esimerkiksi DNA:lla ja Elisalla yli puolet myydyimmistä puhelimista ovat 5G-malleja.DNA:n Top 15 -listalla löytyy vain kahden valmistajan puhelimia. Apple vei 6 sijaa ja Samsung loput 9 sijaa. Samanlaisia listoja löytyy myös muilta. Elisan henkilöasiakkaiden listalla löytyy Applen ja Samsungin lisäksi pari OnePlussaa, Nokia 105 ja Huawei P30 Pro, kun taas Telian listalla kahden valmistajan väliin mahtuu vain OnePlus Nord.Gigantin ja Veikon Koneen listat ovat puolestaan hieman värikkäämpiä, kun mukaan on mahtunut hieman Motorolaa, Nokia 5.3 ja OnePlus Nord . Xiaomi on ensimmäistä kertaa Veikon Koneen myydyimpien puhelimien listalla. Xiaomi Note 8 Pro malli kiinnosti kuluttajia Xiaomin malleista eniten ja nousi sijalle 8.Viime kuussa ei vielä Applen tämän vuoden iPhone 12 -sarjan puhelimia pahemmin listoilla nähty, mutta nyt nähdään kaikilla muilla listoilla paitsi Veikon Koneen. Etenkin DNA:lla ja Elisalla Applen uutuuden ovat käyneet hyvin kaupan.Alennuskampanjat näkyvät luonnollisesti myös älykellojen ja älyrannekkeiden kohdalla. Jokaisen listan kärkipaikan on vienyt Huawei Watch GT2e -älykello, jota myytiin reilusti alle 100 euron hinnalla.Tietenkin listoilta löytyy myös Apple uusimmat älykellot sekä Samsungin, Suunnon ja muita Huawein malleja.