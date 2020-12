Galaxy S20 sai ensimmäisenä Samsung-laitteena Android 11 -päivityksen

Samsung on julkaissut vihdoin ensimmäisen Android 11 -päivityksen Galaxy-sarjan laitteelle. Kuten yhtiön julkistamasta Android 11 -päivitysten aikataulusta paljastuu , niin kyseessä on tietysti Galaxy S20 -mallisarja.Uusi Android 11 -version sekä uuden One UI 3.0 -version sisältävä päivitys on siis lähtenyt jakeluun. Päivitys saapuu näinä päivinä Galaxy S20:lle, Galaxy S20+:lle sekä Galaxy S20 Ultralle.Vaikka päivitys on lähtenyt jakeluun, niin se ei tutusti saavu kaikkiin laitteisiin heti tai yhtäaikaisesti. Niinpä saatat joutua odottamaan muutaman päivän päivityksen saapumista. Päivitysnotifikaatio kuitenkin tulee automaattisesti, joten ei muuta kuin odottamaan.Päivityksessä laitteisiin tuodaan mm. uudistunut ilmoituspalkki parempine mediavalintoineen, parantunut ja selkeämpi äänenvoimakkuuden säädin sekä graafisesti uudistetut kontekstimenut ja asetukset.Mikäli käytössä on jokin muu Galaxy-laite kuin S20, tarkistä täältä milloin siihen on tulossa Android 11.