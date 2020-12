Modulaarisen älypuhelimen paluu? Kiinalaisvalmistaja patentoi irroitettavan kameran

Moduulaarinen älypuhelin oli menneen vuosikymmenen yksi suosituimmista tulevaisuuden visioista. Jo 2013 kerroimme Google Project Aran tekemisistä, jotka kuitenkin loppuivat lyhyeen kaikessa hiljaisuudessa muutaman vuoden kuluessa.Kiinassa kuitenkin suunnitellaan kenties modulaaristen puhelinten toista tulemista, sillä Oppo on hakenut patenttia uudelle älypuhelimen kameramoduulille, joka tekee kamerasta irroitettavan.Tässä tapauksessa kyse ei ole vain vaihdettavasta moduulista, jonka avulla voisi vaikkapa päivittää kameraa parempaan, joskin sekin on varmasti mahdollista, vaan Oppon tekniikka mahdollistaisi kameralla kuvaamisen erillään puhelimesta.Patentin suunnitelmista paljastuu USB-C-liitin sekä NFC-, WiFi- ja Bluetooth-yhteydet, ja luonnollisesti kamera vaatii myös erillisen akun yhteydenpitoa ja kuvien ottamista varten.Kyseessä on vasta patentti, joita haetaan erityisesti teknologiayrityksissä jatkuvasti, joten teknologian rantautumisesta kuluttajalaitteisiin kannattaa olla vielä hieman varovainen. On kuitenkin piristävää nähdä, etteivät vuosien takaiset unelmat modulaarisista laitteista ole vielä täysin kuolleet.Oppo ei ole erityisen tunnettu suomalaisille, mutta sen sisaryhtiöksi (joskin väitetysti täysin erilliset yhtiöt) kutsuttu OnePlus on tosin erittäin suosittu kotimaassamme. OnePlus puolestaan lainaa Oppon tekniikkaa jatkuvasti, joten kenties näemmä tulevaisuudessa modulaarisen OnePlus-laitteen.