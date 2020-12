Samsungin Galaxy S21:n kanssa esiteltävä täyslangattomat nappikuulokkeet paljastuivat

Vuoden loppu lähestyy, monien mielestä noin 9 kuukautta liian myöhään, joka tarkoittaa myös, että voimme alkaa odottelemaan tulevan sukupolven Android-laitteita. Ensimmäisenä niiden joukossa on tulossa Samsungin uudet Galaxy S -sarjan laitteet.Galaxy S21 -sarjasta paljastuikin jo lähes kaikki mahdollinen aiemmin tänään, mutta Samsungilla on toki julkaista huippupuhelimilleen myös lisälaitteita.Näistä kenties tärkeimmät ovat langattomat kuulokkeet, jotka ovat olleet kokonaan langattomia jo vuodesta 2019 Viimeisimmän sukupolven Galaxy Buds Live -kuulokkeiden muotoilusta emme juurikaan pitäneet , joka on ilmeisesti kantautunut Samsungille asti, sillä tulevat Galaxy Buds Pro -kuulokkeet ovat muotoilultaan lähempänä alkuperäisiä Galaxy Budseja, joista pidimme enemmän , joskaan kuvista päätellen kuulokkkeissa ei ole siivekkeitä.Pro-malleista voi odottaa paremman muotoilun lisäksi myös erityisesti parempaa taustamelun vaimennusta.Luottovuotaja Evan Blassin Voice.com-sivustolle vuotamat kuvat paljastavat violetinsäivyiset kuulokkeet, mutta tulossa on huhujen mukaan myös ainakin hopeanväriset Buds Pro -kuulokkeet.Galaxy S21 -laitteiden ja uusien Galaxy Buds Pro -kuulokkeiden julkaisun odotettaan tapahtuvan tammikuussa.