Seuraavan Nokia-puhelimen tekniikka paljastui

Nokia-älypuhelimia kehittävältä HMD Globalilta odotetaan uusia laitteita vielä mahdollisesti tänä vuonna. Uuden vuodon perusteella budjettiluokan Nokia 5.3 (kuvassa) saa seuraajan, ja julkaisu voi olla jo ennen joulua. MySmartPrice on saanut käsiinsä otoksia, joissa esiintyy väitetysti aito Nokia 5.4. Kyseessä on todennäköisesti edeltäjänsä kanssa hieman alle 200 euron hintainen Android-laite.Tietojen mukaan se sisältää 6,39 tuuman HD+-resoluution kosketusnäytön, Qualcommin alkuvuodesta esittelemän Snapdragon 662 -piirin sekä neloiskameramoduulin. Neljään kameraan kuuluu 48 megapikselin oletuskamera, 5 megapikselin laajakulmakamera, 2 megapikselin makrolinssi sekä 2 megapikselin syvyyssensori. Lisäksi edestä löytyy 16 megapikselin selfie-kamera.Muihin ominaisuuksiin MySmartPricen mukaan kuuluvat 4000 milliampeeritunnin akku, USB-C-liitin, taakse sijoitettu sormenjälkilukija sekä 3,5 millimetrin kuulokeliitin.Vaikka monilta osin laite on parempi kuin edeltäjänsä (mm. näyttö ja kamera), on piiriksi valittu marginaalisesti heikompi komponentti. Suorituskyvyn osalta sen ei tosin pitäisi juurikaan vaikuttaa laitteen toimintaan.Huhujen mukaan julkaisu tapahtuu tulevien viikkojen aikana. Nähtäväksi jää saako HMD Global laitteen ulos vielä ennen joulua vai meneekö ensi vuodelle.