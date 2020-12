Poco X3 NFC arvostelu: paljon puhelinta järkevään hintaan

Tehokkaat puhelimet monipuolisine ominaisuuksineen ovat kivoja, mutta useimmille liian kalliita. Mutta mitäpä jos näitä huippupuhelimen ominaisuuksia saisikin edullisella hinnalla?

Tätä yrittää saavuttaa Poco X3 NFC.

Tämä puhelin maksaa vain 269 euroa, mutta se sisältää muun muassa ison näytön, joka toimii nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella, 64 megapikselin pääkameran, 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa, massiivisen 5160 mAh akun erittäin nopealla 33 watin latauksella, stereokaiuttimet sekä 3.5 mm:n kuulokeliitännän.

Vakuuttavan speksikattauksen myötä otamme selvää, kuinka hyvin Poco X3 NFC:llä pärjää oikeassa elämässä.

Tekniset tiedot

Rakenne:

Muovia

Näyttö:

6.67" Full HD+ (2400 x 1080), LCD DotDisplay, 20:9, 395 ppi, 120 Hz, 450 nit

Mitat:

165.3 x 76.8 x 9.4 mm

Paino:

215 grammaa

Suoritin:

Snapdragon 732G, Adreno 618

RAM:

6 gigatavua LPDDR4X

Tallennustila:

128 gigatavua, UFS 2.1 + muistikorttipaikka

Käyttöjärjestelmä:

Android 10 + MIUI 12.0 (tietoturva: 1. lokakuuta 2020)

Pääkamera:

64 megapikseliä, Sony IMX682, 1/1.73", f/1.89, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, 6P lens, PDAF

Makrokamera:

13 megapikseliä, 119°, f/2.2, 1.0μm

Makrokamera:

2 megapikseliä, f/2.4, 1.75μm, 4 cm

Syvyyskamera:

2 megapikseliä, f/2.4, 1.75μm

Etukamera:

20 megapikseliä, f/2.2, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel

Akku:

5160 mAh, 33W lataus, 33W laturi mukana pakkauksessa

Liitännät ja yhteydet:

USB-C, 3.5 mm kuulokeliitin, NFC, Wifi 5

Muuta:

sormenjälkilukija kyljessä, stereokaiuttimet, Dual SIM, infrapunalähetin

Värit:

Shadow Gray, Cobalt Blue

Hinta:

269 euroa

Näyttö

Puhelimen käytetyin asia on näyttö, joten siihen on monet valmistajat panostavat eniten. Parempilaatuista AMOLED-näyttöä ei nähdä, mutta 6.67-tuumainen LCD -näyttö yllättää tässä hintaluokassa Full HD+ -resoluutiolla sekä nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella, jota on nähty lähinnä kalliimman hintaluokan luureissa.