Googlen ja Qualcommin yhteistyö: Uudet Snapdragon-piirillä varustetut puhelimet saavat 4 Android-version tuen

Anroid 11 -versiota otetaan käyttöön hieman nopeammin kuin aiempia versioita

Android-käyttöjärjestelmästä vastaavaja piirivalmistaja tekevät yhteistyötä , että tulevat Android-puhelimet saavat pidemmän päivitystuen.Yhteistyö liittyy Googlen muutama vuosi sitten esittelemän Project Treblen yhteyteen, jonka idea on nopeuttaa Android-käyttöjärjestelmäversion jakelua puhelimiin. Ohjelmistomuutos kuitenkin vaikeutti tuen pituuteen piirisuunnittelun osalta.Ensimmäinen uuden tuen pariin kuuluva piiri on hiljattain julkaistu Snapdragon 888 . Uudet puhelimet saavat siis tukea julkaisuhetkellä olevaan käyttöjärjestelmään ja kolme seuraavaa isoa Android-versiota. Lisäksi tietoturvaan tuodaan päivityksiä neljän vuoden ajan. Tuen pituus on nyt siis vuoden enemmän kuin aiemmin.Google myös kertoo, että Android 11 -versiota otetaan käyttöön hieman nopeammin kuin aiempia Android-versioita Lisätietoa aiheesta saa täältä