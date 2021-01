Vuoden 2020 myydyimmät puhelimet: Galaxy A20e ja iPhone 11 suosituimpia

DNA:n myydyimmät puhelimet vuonna 2020

Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20e Apple iPhone SE (2. sukupolvi) Huawei P Smart 2019 Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A51 5G Apple iPhone 7 Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy A41 OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy A71 Honor 9X Xiaomi Redmi Note 8 Pro

DNA:n myydyimmät 5G-puhelimet vuonna 2020

Samsung Galaxy A51 5G OnePlus Nord 5G Xiaomi Mi 10 Lite 5G Samsung Galaxy S20 5G Samsung Galaxy A42 5G OnePlus 8 5G Apple iPhone 12 Pro Max 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G OnePlus 8 Pro 5G Apple iPhone 12 Pro 5G OnePlus 8T 5G Samsung Galaxy S20+ 5G Apple iPhone 12 mini 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille vuonna 2020

Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A51 5G OnePlus Nord 5G Apple iPhone SE (2020) Huawei P Smart 2019 Apple iPhone 7 Honor 7S Nokia 130 Huawei P30 Lite Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A41 OnePlus 8 5G Huawei Y5 2019

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille vuonna 2020

Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A40 Enterprise Edition Apple iPhone SE (2020) Samsung Galaxy Xcover 4S Enterprise Edition Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy A71 OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy S20 5G Apple iPhone 7 Apple iPhone XR OnePlus 8 5G

Elisan myydyimmät 5G-puhelimet henkilöasiakkaille vuonna 2020

Samsung Galaxy A51 5G OnePlus Nord 5G OnePlus 8 5G OnePlus Nord N10 5G OnePlus 8 Pro 5G Apple iPhone 12 Pro Max 5G OnePlus 8T 5G Samsung Galaxy S20 5G Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Xiaomi Mi 10 Lite 5G Samsung Galaxy A42 5G Apple iPhone 12 Pro 5G Apple iPhone 12 5G OnePlus 7 Pro 5G Samsung Galaxy S20+ 5G

Elisan myydyimmät 5G-puhelimet yritysasiakkaille vuonna 2020

OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy S20 5G Apple iPhone 12 Pro 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy S20+ 5G Apple iPhone 12 Pro Max 5G Samsung Galaxy A51 5G Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Apple iPhone 12 mini 5G OnePlus 8T 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G OnePlus 7 Pro 5G OnePlus Nord N10 5G Nokia 8.3 5G

Telian myydyimmät puhelimet vuonna 2020

Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Apple iPhone SE (2020) OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A51 5G Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy S10 Huawei P Smart Apple iPhone 7

Muutamat jälleenmyyjät ovat joulukuun myydyimpien puhelimien lisäksi paljastaneet vuoden 2020 myydyimmät mallinsa.Vuoden 2020 merkittävin asia on luonnollisesti 5G-teknologian yleistyminen ja siten myöskin 5G-puhelimien myynti. Muutamia 5G-puhelimia on jo mahtunut myös vuoden myydyimpien listoille."Kaikki vuoden 2020 merkittävimmät puhelinlanseeraukset olivat 5G-malleja ja uudet 4G-laitteet jäivät vähemmistöksi. Tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2021 myydyimpien puhelinten listalla 4G-mallit vähenevät eikä niitä juurikaan tulla näkemään siellä tämän jälkeen", ennustaa Elisan henkilöasiakkaiden liiketoimintajohtajaEniten suomalaisia on kiinnostanut Samsungin edullinen. Tämä on ottanut kärkipaikan Elisalla henkilöasiakkaiden ja yritysasiakkaiden osalta sekä kärkipaikan Telian listalla, kun taas DNA:n listalla se yltää toiseksi.Myös Applenon erittäin vahvoilla, sillä tämä puhelin komeilee DNA:n listan kärjessä ja muilla listoilla se on toisena.Muita menestyjiä ovat olleet Samsungin muut edulliset Galaxy A -sarjalaiset sekä Applen iPhone SE ja OnePlus Nord OnePlus Nordin lisäksi muita suosittuja 5G-malleja olivat muun muassa Samsung Galaxy A51 5G, Xiaomi Mi 10 Lite 5G ja OnePlus 8 5G."Puhelimien myynnin osalta vuosi oli poikkeuksellinen: keväällä koronatilanne leikkasi myyntiä, mutta loppuvuosi oli erittäin vilkas. Arvioimme, että 2020 puhelinmarkkina saavutti noin 2019 vuoden tason. DNA:lla 5G-puhelimien myynti kehittyi reippaasti viime vuoden aikana. Helmikuussa 5G-puhelimien myynti oli vielä vähäistä, mutta joulukuussa niiden osuus oli jo noin 50 % puhelimien myynnistä. Tähän vaikuttivat muun muassa valmistajien eri hintapisteisiin tuomat uudet mallit ja 5G-verkon laajeneminen", kertoo DNA Kaupan toimitusjohtaja"Puhelinten myynti pysyi edeltävän vuoden tasolla ja erityisesti 5G-puhelimet kasvattivat rajusti suosiotaan. 5G-puhelinten osuus kaikesta Suomen puhelinmyynnistä kasvoi lähes nollasta jopa 30 prosenttiin. Tällaista kehitystä osattiin ennakoida", Telia Finlandin laiteliiketoiminnasta vastaava johtajakertoo.