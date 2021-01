Seuraava keskihintainen Nokia-puhelin paljastui vuodosta

Loppuvuodesta HMD Global esitteli uuden Nokia 5.4 -älypuhelimen , joka sijoittuu hieman alle kahden sadan euron hintaluokkaan. Nyt tulossa on puhelin, joka tarjoaa hieman parempia ominaisuuksia, hieman kalliimmalla.Suomalaisyhtiön Nokia 6.2 -puhelimen seuraaja Nokia 6.4 on paljastunut OnLeaksin vuodosta . Noin puolitoista vuotta vanha puhelin onkin uudistuksen tarpeessa, ja tässä nähdään ensimmäistä kertaa tuo keskisarjan laite.Tässä vaiheessa tiedot spekseistä ovat vielä tiukassa, joskin lähes kaiken odotetaan uudistuvan edeltäjästä. Kuvat on CAD-rendereitä, joten esimerkiksi aitoja värivaihtoehtoja ei vielä tiedetä.Ulkonäön perusteella liikaa ei kuitenkaan ole muuttunut, ettei puhelinta tunnistaisi seuraajaksi. Sormenjälkilukija on siirtynyt takaa sivustassa olevaan virtanäppäimeen ja kameroita vaikuttaa olevan pyöreässä asetelmassa yksi enemmän ja salama on siirtynyt kamerajärjestelmän alapuolelle.

Etupuolella nähdään edelleen vesipisaralovi sekä melkoisen kookas leuka.Laitteesta löytyy väitetysti erillinen Google Assistant -nappi puhelimen vasemmalta puolelta ja kuulokeliitin on edelleen paikallaan laitteen alaosassa. Näytön koko on CADin mukaan 6,45 tuumaa eli hiukan edeltäjää suurempi.Lisää kuvia löytyy täältä