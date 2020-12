Nokia 5.4 -puhelin julkaistiin: 189 eurolla 48 megapikselin pääkamera ja 4000 mAh akku

Nokia-puhelimista vastaavajulkaisi-puhelimen. Aiemmin tänä vuonna Nokia X.4 -sarjaan julkaistiin Nokia 2.4 ja Nokia 3.4 -mallit Uusi Nokia 5.4 kuuluu edullisten puhelinten joukkoon, sillä tämän laitteen kansainvälinen hinta on 189 euroa. Pohjoismaissa puhelin tulee saataville 15. tammikuuta 2021 alkaen. Värivaihtoehdot ovat Polar Night ja Dusk.Taakse on laitettu neloiskamerajärjestelmä. 48 megapikselin pääkameran lisäksi kuvaaminen tapahtuu 5 megapikselin ultralaajakulmalla, 2 megapikselin makrolla ja 2 megapikselin syvyystunnistuskameralla. Edessä näytön yläkulmassa on punch-hole -tekniikalla toteutettu 16 megapikselin etukamera.19.5:9 -kuvasuhteen näyttö on kooltaan 6,39-tuumainen ja siinä käytetään HD+ resoluutiota. Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 662 -piiri, jonka parina on 4/6 gigatavua käyttömuistia. Sisäistä tallennustilaa on 64/128 gigatavua ja sitä saa lisättyä muistikortilla.Sisälle on saatu 4000 mAh akku, jota ladataan USB-C -liitännän kautta 10 watin nopeudella. Lisäksi laitteessa on 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, Bluetooth 4.2, OZO audio -ominaisuus ja sormenjälkilukija.Puhelimen mitat ovat 160.97 x 75.99 x 8.7 mm ja painoa polykarbonaatista valmistetulle puhelimelle löytyy 180 gramman verran.Nokia 5.4 käyttää edelleen vanhempaa Android 10 -versiota. Puhelimelle luvataan 2 vuotta käyttöjärjestelmäpäivityksiä ja 3 vuotta päivityksiä tietoturvaan.Lisätietoa puhelimesta saa täältä