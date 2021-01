Nämä toiminnot Signalista puuttuvat, jotka WhatsAppissa ovat

on yksityisyyteen panostava, avoimeen lähdekoodiin pohjautuva pikaviestin, joka on kasvattanut huimasti suosiotaan. Se vaikuttaa päällisin puolin hyvin pitkälti samanlaiselta kuin WhatsAppikin, mutta tiettyjä erojakin löytyy.Luonnollisesti tärkein ero on käyttäjätietojen yksityisyydessä, jossa ero eri viestisovellusten välillä on valtava . Mutta muitakin, ihan käytännön eroja löytyy ja käymme mielestämme tärkeimmät erot tässä läpi.

Kuvien tallennus

Ei selainversiota

Tietokonesovelluksen merkittävä ero

ei

Ei sijainnin jakamista

Viimeksi paikalla

Ei tietoa siitä, milloin viesti on luettu

Ei tilapäivityksiä / tarinoita

Varmuuskopiointi pilveen

Tähdellä merkityt viestit

Signal ei tallenna kuvia puhelimen omaan tallennustilaan tavallisessa kuvamuodossa. Elitai vaikkapaTämä johtuu siitä, että Signal salaa myös sovelluksen kautta lähetetyt ja vastaanotetut kuvat, eli niitäkään ei saa näkyviin ilman Signalin avaamista.Kuvat voi kuitenkin halutessaan tallettaa puhelimen tavalliseen muistiin, jolloin myös mm. Google Kuvat osaa ne lisätä omaan kirjastoonsa. Tätä ei kuitenkaan voi tehdä automaattisesti, vaan kuvat pitää erikseen käydä aina tallettamassa Asetusten kautta puhelimelle salaamattomina.Signalista ei ole erillistä selainversiota, kutenon. Ongelman voi kiertää toki asentamalla Signalin tietokoneversion Signalista löytyy sovellus sekä Windowsille, Macille että Linuxille. Sovellus toimii erittäin pitkälti samalla tavalla kuin Signal itsekin - tai vaikkapa WhatsAppin työpöytäsovellus. Työpöytäsovellus kytketään puhelimen versioon QR-koodin avulla, aivan kuten WhatsAppiakin käytettäessä.Yksi merkittävä huomio kuitenkin on:luettavaksi. Eli viestit, jotka on lähetetty Signalin kautta ennen työpöytäversion yhdistämistä eivät ole luettavissa työpöytäsovelluksella.Yhdistämisen jälkeen kuitenkin kaikki viestit synkronoituvat automaattisesti kaikkien yhdistettyjen laitteiden kesken, eli kun yhteys on kerran luotu, puhelimellakin lähetetyt viestit ovat luettavissa, vaikka tietokone sammutetaankin välissä.Tämä on päätös on tehty ilmeisesti tietoturvan takia, jotta viesteihin ei pääsisi käsiksi uudella tietokoneella, vaikka se puhelimen kanssa yhdistämisen (QR-koodilla) vaatiikin.Omassa käytössäni kenties ärsyttävin puute Signalissa on ollut se, että WhatsAppin erinomainen live-sijainnin jakaminen puuttuu Signalista. Oman sen hetkisen sijainnin voi toki jakaa, mutta automaattisesti päivittyvää sijaintia ei.Signalista ei löydy lainkaan stalkkaajien rakastamaa-ominaisuutta.Signalissa näkyy tietysti se, onko vastaanottaja lukenut viestin, mutta sitä ei saa lainkaan selville,viesti on luettu. Eli jos et huomaa viestin muuttumista luetuksi, et voi tietää tarkkaa ajankohtaa siitä, milloin viesti on luettu.Instagramista tutut tarinat, eli tilapäivitykset, tulivat taannoin myös WhatsAppiin. Signalissa niitä ei ole tarjolla lainkaan.WhatsAppin voi asettaa varmuuskopioimaan keskustelut automaattisesti joko Google Drive -hakemistoon tai iCloudiin, riippuen siitä, käytätkö Androidia vai iPhonea.. Se mahdollistaa varmuuskopiotiedoston luomisen puhelimelle, mutta tiedosto pitää itse siirtää haluamaansa paikkaan, jos sen haluaa muuallekin talteen kuin puhelimen muistiin.Toiseksi eniten itseäni ärsyttänyt puute on se, että Signalista ei löydy lainkaan mahdollisuutta merkitä tiettyjä keskustelun viestejä tärkeiksi tähdillä, kuten WhatsAppissa voi tehdä.Todella aktiivisissa keskusteluissa, joissa viestejä on pahimmillaan kymmeniä tuhansia, on ollut näppärää merkitä tietyt viesti tärkeiksi, jotta ne löytää helposti uudestaan. Tätä valitettavasti Signalissa ei ole. Kikkavitosena asian voi kiertää niin, että välittää haluamansa viestin eteenpäin itselleen, sillä Signalissa voi lähettää viestejä myös itselleen. Tällöin tuota omaa henkilökohtaista viestiketjua voi pitää tavallaan muistikirjana.Puuttuuko listalta jotain? Kerro kommenteissa!