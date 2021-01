Signaliin tulossa uusia toimintoja

Taustakuvat keskusteluille

Omat tiedot -kenttä, joka näkyy oman yhteystiedon yhteydessä muille käyttäjille

animoidut tarrat

iPhone-käyttäjille mahdollisuus säätää median automaattisen latauksen asetuksia samalla tavalla kuin Androidillakin

Viestisovelluskäyttäjämäärät räjähtivät viime viikolla, kunpäivitti käyttöehtojaan. Vaikka käyttöehtojen muutos ei suomalaisiin juuri vaikutakaan, oli se monelle herätys siitä, että Facebookin omistama WhatsApp on lopulta vain kassakone, joka odottaa korkkaustaan. Massat alkoivat vyörymään turvallisuudestaan tunnetun, avoimen lähdekoodin Signalin suuntaan.Samalla monet uudet käyttäjät ovat joutuneet opettelemaan hieman eri tavalla toimivaa viestisovellusta. Vaikka Signalista löytyvätkin käytännössä kaikki samat päätoiminnot kuin WhatsAppista, tiettyjä juttuja on puuttunut silti. Nyt Signal on kertonut tuovansa muutamia toivottuja ominaisuuksia sovellukseen jo lähipäivinä.Uuteen versioon on tulossa seuraavia uudistuksia:

Aiheesta kertoi Signal virallisen Twitter-tilinsä kautta