Vertailussa Galaxy S21+ vs Galaxy S20+: Onko uusi aina parempi?

Näyttö

Samsung esitteli aiemmin tällä viikolla uudet Galaxy S21 -sarjan älypuhelimet. Yhtiö muutti strategiaa kolmikon välillä hieman, ja se tekee valinnasta Galaxy S21:n ja S20:n välillä vaikeamman , mutta onko näin myös S21+-mallin ja sen edeltäjän suhteen?Hinta on tippunut S21:n tavoin myös S21+:llä, joten olettaa saattaa, etteivät uudistukset ole kovin suuria ja joissain kohti on saatettu jopa oikaista mutkia suoriksi ja tehty valitettavia kompromisseja, joten käydäänpä kohta kohdalta läpi miten S21+ ja viimevuotinen S20+ eroavat toisistaan ja mihin kannattaa mahdollisesti sijoittaa rahat.Suurissa puhelimissa tietysti näyttö on tärkeässä asemassa. Äkkiseltään paljonkaan ei tunnu muttuneen, sillä molemmissa laitteissa on 6,7 tuuman AMOLED 2X näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella. Spekseistä kuitenkin selviää, että pienemmä S21-mallin tavoin uusi S21+ sisältää Full HD+ -resoluution näytön, joten edeltäjän näyttö oli hieman tarkempi.

Suorituskyky



S21+:ssa on uusi, tehokkaampi ja virtapihimpi Exynos 2100 -piiri

Kamera



Muotoilu, erityisesti kamerakummun osalta, on muuttunut melkoisest (S21+ oikealla)

Muut ominaisuudet

Hinta

Tekniset ominaisuudet

Vertailussa

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S21+ Mitat

161,9 x 73,7 x 7,8 mm

161,5 x 75,6 x 7,8 mm Paino

186 grammaa

200 grammaa Rakenne

Lasi (Corning Gorilla Glass 6), alumiinirunko, IP68

Lasi (Corning Gorilla Glass Victus), alumiinirunko, IP68 Näyttö

6,7", 20:9, 1440 x 3200 (525 ppi), HDR10+, AMOLED, 120 Hz

6,7", 20:9, 1080 x 2400 (394 ppi), AMOLED, 120 Hz Käyttöjärjestelmä

Android 10 One UI 3.0

Android 11 + One UI 3.1 RAM

8 Gt

8 Gt Tallennustila

128 Gt UFS 3.0

128 Gt / 256 Gt UFS 3.1 Suoritin

Exynos 990, 7nm+

Exynos 2100, 5nm Akku

4550 mAh, 25 W lataus, 15W langaton

4800 mAh, 25 W lataus, 15W langaton Biometrinen tunnistus

Kasvojentunnistus, näytön sisäinen sormenjälkilukija

Kasvojentunnistus, näytön sisäinen sormenjälkilukija (1,77x edeltäjää suurempi) Pääkamera

12 MP, f/1,8, OIS

12 MP, f/1,8, OIS Ultralaajakulmakamera

12 MP, f/2,2, 13mm, 120°

12 MP, f/2,2, 13mm, 120° Telekamera

64 megapikseliä, f/2,0, 3x zoom, OIS

64 megapikseliä, f/2,0, 3x zoom, OIS Etukamera

10 MP, f/2.2

10 MP, f/2.2 Muistikorttipaikka

Kyllä, microSD

Ei Muuta

5G-yhteydet, stereokaiuttimet, kaksisuuntainen lataus, NFC

5G-yhteydet, stereokaiuttimet, kaksisuuntainen lataus, NFC Hinta

795 euroa (5G, 8GB + 128GB)

1059 euroa (8GB + 128GB), 1109 euroa (8GB + 256GB)

Sen sijaan uudistuneessa S21+:ssa näyttö on kirkkaampi ja yhtiön mukaan väritarkkuus on parempi. Niinpä näytön suhteen suuria eroja ei ole suuntaan tai toiseen. Näytön pinta on tosin uudessa mallissa kestävämpää Gorilla Glass Victus -mallia.Tässäkin suhteessa plussamalli on samassa veneessä perusmallin kanssa. S21+ tarjoaa nyt uuden Exynos 2100 -piirin, joka on ensimmäistä kertaa Galaxy S -mallissa toteutettu 5 nanometrin tekniikalla.Tämä tarkoittaa, että uusi CPU nopeampine ytimineen (Cortex-X1 ja 3 x A78), uudempi grafiikkapiiri (Mali-G78) sekä entistä vikkelämmin toimiva UFS 3.1 -massamuisti tarjoaa edellissukupolvea enemmän potkua.Riippuen käyttötilanteesta suorituskykyero saattaa olla joitain kymmeniä prosentteja, mutta kaikkialla paremmasta suorituskyvystä ei välttämättä saa hyötyä.Sen sijaan akun kulutuksessa eroa S21+:n eduksi on varmasti, sillä pienemmät piirit syövät vähemmän virtaa. Kun akkukapasiteetti on vieläpä kasvanut 4550:stä 4800:aan, niin akkukesto on todennäköisesti edeltäjää selkeästi parempi.Valitettavasti kameran suhteen laitteet ovat käytännössä identtiset. Edellisvuodesta tämän vuotiseen malliin on tuotu samat 12 megapikselin peruskamera, 64 megapikselin zoomi sekä 12 megapikselin ja 120 asteen laajakulmakamera.Toki pieniä eroja voi löytyä niin ohjelmallisesti kuin kameran tekniikastakin, mutta pääosin tämän perusteella ostopäätösta ei kannata juuri tehdä suuntaan tai toisene.Muiden ominaisuuksien osalta S21+ on myös liki sama laite kuin viimevuotinen S20+. Sormenjälkilukija on uudistettu suurempaan ja parempaan, joka on tervetullut uudistus. Valitettavasti puolestaan microSD-muistikorttipaikka on poistettu, joten tallennustilan määrä on entistä tärkeämpää.Kaikki on lopulta kiinni hinnasta, eikö vain? Galaxy S20+ julkaistiin viime vuonna 1149 euron hinnalla , mutta nykyisin sen hinta on painunut melkoisesti. Sitä saa nykyisin vain 795 euron hintaan Ottaen huomioon, että uusi S21+:n edullisemmalla 128 gigatavun versiolla hintaa on 1059 euroa , ja 256 gigatavun versiolla peräti 1109 euroa , on siitä todella löydettävä jotain hyödyllistä edeltäjään verrattuna.Mikäli haluat todella parasta suorituskykyä, paremman akkukeston ja luotettavamman sormenjälkilukijan, niin silloin S21+ voi olla valintana järkevä. Muuten uutuuden suositteleminen yli 200 euroa halvemman edeltäjän sijaan on jokseenkin vaikeaa.Mikäli tarvitset paljon tallennustilaa, niin S20+ on ehdottomasti oikea valinta. Siihen saa parin kympin muistikortilla enemmän tallennustilaa kuin 300 euroa arvokkaampaa S21+:aan.