Vertailussa Galaxy S21 vs Galaxy S20: Mikä on muuttunut ja kumpi kannattaa ostaa?

Samsung esitteli tällä viikolla kolme uutta Galaxy S -sarjan älypuhelinta, huippuna näistä uusi S21 Ultra . Tutusti näistä puolestaan edullisin on tietysti nimikkomalli S21 , mutta tällä kertaa Samsung tähtää tällä perusmallilla eri hintasegmenttiin.Niinpä vertailu onkin kohdillaan edellisen vuoden S20 ja uuden S21-mallin välillä. Hintastrategia on muuttunut, mutta mitä se tarkoittaa speksien osalta?Viime vuonna julkaistaessa S20:n hinta oli 1049 euroa , joka on melkoisen paljon lippulaivamalliston heppoisimmalta laitteelta. Niinpä Samsung onkin päättänyt muuttaa hinnoittelua melko isosti. S21-perusmalli näet maksaa vain 879 euroa.

Näyttö



Näyttö on S21:ssä kirkkaampi, mutta toisaalta parhaimmillaan S20 on tarkempi

Suorituskyky



Muotoilu on uudistunut edellisvuodesta melkoisesti, S21 oikealla

Kamera

Muut ominaisuudet

Hinta

Tekniset ominaisuudet

Vertailussa

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S21 Mitat

151,7 x 69,1 x 7,9 mm

151.7 x 71.2 x 7.9 mm Paino

163 grammaa

169 grammaa Rakenne

Lasi (Corning Gorilla Glass 6), alumiinirunko, IP68

Lasi edessä (Corning Gorilla Glass Victus), muovi takana, alumiinirunko, IP68 Näyttö

6,2", 20:9, 1440 x 3200 (563 ppi), HDR10+, AMOLED, 120 Hz

6,2", 20:9, 1080 x 2400 (421 ppi), AMOLED, 120 Hz Käyttöjärjestelmä

Android 10 One UI 3.0

Android 11 + One UI 3.1 RAM

8 Gt

8 Gt Tallennustila

128 Gt UFS 3.0

128 Gt / 256 Gt UFS 3.1 Suoritin

Exynos 990, 7nm+

Exynos 2100, 5nm Akku

4000 mAh, 25 W lataus, 15W langaton

4000 mAh, 25 W lataus, 15W langaton Biometrinen tunnistus

Kasvojentunnistus, näytön sisäinen sormenjälkilukija

Kasvojentunnistus, näytön sisäinen sormenjälkilukija (1,77x edeltäjää suurempi) Pääkamera

12 MP, f/1,8, OIS

12 MP, f/1,8, OIS Ultralaajakulmakamera

12 MP, f/2,2, 13mm, 120°

12 MP, f/2,2, 13mm, 120° Telekamera

64 megapikseliä, f/2,0, 3x zoom, OIS

64 megapikseliä, f/2,0, 3x zoom, OIS Etukamera

10 MP, f/2.2

10 MP, f/2.2 Muistikorttipaikka

Kyllä, microSD

Ei Muuta

5G-yhteydet, stereokaiuttimet, kaksisuuntainen lataus, NFC

5G-yhteydet, stereokaiuttimet, kaksisuuntainen lataus, NFC Hinta

695 euroa (5G, 8GB + 128GB)

859 euroa (8GB + 128GB), 899 euroa (8GB + 256GB)

Kuten olettaa saattaa, tämä näkyy myös spekseissä.Näytön koko on pysynyt samassa 6,2 tuumassa, mutta tarkkuus on tippunut QHD-tasosta hieman FHD-tasolle. Tätä tosin korvaa entistä kirkkaampi paneeli, ja nyt normaalilla maksimitarkkuudella on käytössä 120 hertsin virkistystaajuus, jota ei aiemmin ollut QHD:lle tarjolla.Niinpä näyttö on käytännössä samaa tasoa viimevuotisen kanssa, eikä sen suhteen moni tee ostopäätöstä suuntaan tai toiseen.Kenties suurin etu uuden S21:n myötä on sen uudistunut piiriarkkitehtuuri. Suomessa myytävissä S20-laitteissa on käytössä Samsungin itsensä valmistama Exynos 2100 -piiri, joka on toteutettu nyt ensimmäistä kertaa 5 nanometrin tekniikalla.Uusi tekniikka tarkoittaa, että jokavuotisen pienen teholisäyksen ohella se tarjoaa entistä parempaa virrankulutusta. Niinpä uutuuslaite tarjoaa varmasti vikkelämmän käyttökokemuksen, joka vieläpä riittää pidemmäksi aikaa laitteista löytyvän samankokoisen 4000 milliampeeritunnin akulla.CPU:n osalta tarjolla on nyt uusi Cortex-X1-ydin sekä kolme A78-ydintä aiempien kahden M5 ja kahden A76-ytimen sijaan. Niinpä huipputehot kasvavat riippuen käyttökohteesta jopa joitain kymmeniä prosentteja. Graafinen suorituskyky uuden Mali-G78:n myötä kasvaa myös jopa 40 prosenttia.Lisäksi S21 tarjoaa nopeamman UFS 3.1 -tallennustilan, joka auttaa tiedostonsiirrossa ja mahdollisesti myös sovellusten aukeamisajoissa.Kameran osalta laitteet ovat käytännössä identtisiä, sillä molemmissa on samanlainen kolmoiskamera takana (12MP, 64MP zoom, 12MP laajakulma) sekä 10 megapikselin selfie-kamera edessä.Niinpä sen perusteella ei voi vetää johtopäätöstä suuntaan tai toiseen.S21:ssä Samsung on siirtynyt lasisesta takapaneelista muoviseen, joka on heikennys monien mielessä, mutta joillekin se saattaa olla myös positiivinen aspekti. Lisäksi microSD-muistikorttipaikka on kadonnut, joka on varmasti kaikkien mielestä heikennys.Samsung ei myöskään enää sisällytä pakkauksiinsa seinälaturia, joka on Applelta lainattu harmittava trendi.Muiden ominaisuuksien osalta S21:stä löytyy ainostaan pari positiivista puolta edeltäjään nähden. Uusi Gorilla Glass Victus -lasi pitäisi olla kestävämpää kuin edellisvuotisessa käytetty Gorilla Glass 6 ja sormenjälkilukija on entistä suurempi ja tarkempi.Nyt pääsemmekin siihen kenties olennaisimpaa kohtaan. Hinta tulee näiden kahden välillä todennäköisesti ratkaisemaan paljon, sillä ne ovat kovin läheistä sukua speksienkin puolesta. 879 euron julkistushinnalla uuden S21:n olettaisi olevan halvempi, sillä julkaisuhinta S20:llä oli pitkälti yli tonnin.S20 on kuitenkin tiputtanut hintaansa vuoden aikana erittäin ahkerasti ja sillä on tällä hetkellä tarjouksessa hintaa vain 695 euroa . Niinpä tässä vaiheessa on vaikea suositella uutuusmallia edeltäjänsä ohitse, joka on harmillista.Tilanne saattaa olla hyvinkin toinen kahdella muulla uudella S21-mallilla, joten tarkasta myös vetailut niiden ja edeltäjiensä välillä. Löydät lisää vertailuja täältä