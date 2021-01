Poco M3 vs Xiaomi Redmi Note 9T: kumpi on parempi?

Hinta

Suosiotaan Suomessa parhaillaan kasvattavalta Xiaomilta löytyy useita hyviä puhelinmalleja, joissa keskitytään tuomaan laadukkaita ominaisuuksia mahdollisimman alhaisella hinnalla. Näistä hyviä esimerkkejä ovat uudetjaPoco irtautui Xiaomista omaksi brändiksi, mutta on edelleen käytännössä samanlainen esimerkiksi käyttöjärjestelmän osalta. Puhelimet jakavat myös muita samanlaisia ominaisuuksia, mutta niistä löytyy myös pari selvää eroa. Redmi Note 9T tarjoaa parempaa suorituskykyä, mutta vastaavasti Poco M3:n hinta on 100 euroa edullisempi.Kaksikosta Poco M3 on edullisempi vaihtoehto, sillä se maksaa 169 euroa Redmi Note 9T:n globaali hinta 128 gigatavun versiolle on 269 euroa, mutta Suomen hinta saattaa olla hieman eri. Suomessa Xiaomin virallisten jälleenmyyjien kautta saataville tulevat versiot, niiden paikalliset hinnat sekä myynnin aloituspäivämäärät vahvistuvat lähiviikkojen aikana.

Poco M3 ja Redmi Note 9T puhelimien näytöt ovat samankokoiset.

Molemmat käyttävät muovia rakenteena.

Kamerat Pocossa ja Redmissä.

Vasemmalla Poco M3 ja oikealla Redmi Note 9T

Redmi Note 9T käyttää 5G-yhteyksiä.

Tekniset ominaisuudet: Poco M3 vs Redmi Note 9T

Poco M3

Redmi Note 9T Mitat

162.3 x 77.3 x 9.6 mm

161.9 x 77.2 x 9.0 mm Paino

198 grammaa

199 grammaa Rakenne

Muovi

Muovi Näyttö

6,53" DotDrop IPS LCD, Full HD+ (2340 x 1080), 19.5:9, 60 Hz, 400 nits, Gorilla Glass 3

6.53" DotDisplay IPS LCD, Full HD+ (2340 x 1080), 19.5:9 Hz, 450 nits, Gorilla Glass 5 Käyttöjärjestelmä

Android 10 + MIUI Poco 12

Android 10 + MIUI 12 RAM

4 gigatavua, LPDDR4X

4 gigatavua, LPDDR4X Tallennustila

128 GB, UFS 2.2, muistikorttipaikka

128 GB, UFS 2.2, muistikorttipaikka Suoritin

Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610

MediaTek Dimensity 800U, Mali-G57 Akku

6000 mAh, 18W lataus, 22.5W laturi pakkauksessa

5000 mAh, 18W lataus, 22.5W laturi pakkauksessa Biometrinen tunnistus

Sormenjälkilukija kyljessä

Sormenjälkilukija kyljessä Pääkamera

48 MP, 1/2" sensor size, f/1.79, 6P lens, AF, 0.8μm pixel size, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel

48 MP, 1/2" sensor size, f/1.79, 6P lens, AF, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel Makrokamera

2MP, 1.75μm, f/2.4, FF

2MP, 1.75µm, f/2.4, FF Syvyystunnistus

2MP, 1.75μm, f/2.4

2MP, 1.75μm, f/2.4 Takakamerat video

Full HD 30 fps

4K 30fps, Full HD 60 fps Etukamera

8 MP, 1.12μm, f/2.05

13 MP, 1.12μm, f/2.25, 5P lens Etukamera video

Full HD 30 fps

Full HD 30 fps Muuta

USB-C, stereokaiuttimet, 3.5 mm kuulokeliitäntä, infrapunalähetin

USB-C, stereokaiuttimet, 3.5 mm kuulokeliitäntä, infrapunalähetin, NFC, 5G Värit

Keltainen, sininen ja musta

Yönmusta ja purppura Hinta

169 euroa

269 euroa (globaali)

Näytöt ovat käytännössä identtiset. Kummassakin on 6,53-tuumainen IPS LCD -näyttö, joka toimii Full HD+ -resoluutiolla ja 60 hertsin virkistystaajuudella.Eroina voidaan mainita etukameran sijainti, sillä Pocossa se esiintyy pienenä näyttölovena yläreunan keskellä ja Redmissä se on reikänä vasemmassa yläreunassa.Redmi Note 9T:n näyttö on myös hieman kirkkaampi ja sen suojana on Gorilla Glass 5 -lasi, kun Poco M3:ssa on Gorilla Glass 3 -lasi.Molemmat käyttävät muovia rakenteena. Laitteiden kuvioidut takakannet tuntuvat suhteellisen hyviltä, eivätkä ne kerää kovin paljoa sormenjälkiä. Pakkauksissa toimitetaan myös muovinen suojakuori lisävarusteena.Mitoiltaan laitteet ovat luonnollisesti hyvin samanlaiset. Poco M3:n mitat ovat 162.3 x 77.3 x 9.6 mm ja painoa löytyy 198 grammaa. Redmi Note 9T:n mitat ovat 161.9 x 77.2 x 9.0 mm ja painoa on 199 grammaa.Lisäksi kumpikin toistaa ääntä stereokaiuttimien avulla tai langallisesti sitä voi kuunnella 3.5 mm:n kuulokeliitännän kautta. Sormenjälkilukija puolestaan löytyy oikealta kyljeltä.Näytön tapaan myös kamerajärjestelmät ovat samanlaiset. Kumpikin käyttää 48 megapikselin pääkameraa (f/1.79), jonka vierellä löytyy vähemmän hyödylliset 2 megapikselin makro- ja syvyystunnistuskamera.Vaikka kamerat ovat samat, kuvista löytyy hieman eroja, jotka todennäköisesti johtuvat käytetyistä järjestelmäpiireistä. Note 9T:n kuvat ovat hieman enemmän luonnollisempia kuin Pocon vastaavat.Paremman suorituskyvyn turvin Redmi Note 9T kykenee kuvaamaan 4K 30fps -videota tai Full HD 60fps -videota, kun Poco M3 jää jälkeen vain Full HD 30fps -laadulla.Redmin edessä on 13 megapikselin kamera, joka on hieman laadukkaampi kuin Pocon 8 megapikselin.Kumpikin tarjoaa erittäin hyvää pitkää käyttöä, mutta voiton vie Poco M3, sillä tässä laitteessa on 6000 mAh akku. Redmissä on puolestaan 5000 mAh akku.Molemmilla laitteilla pärjää kovemmallakin käytöllä yhden päivän ja kevyemmällä käytöllä menee kaksi tai kolme päivää. Isomman akun johdolla Poco kuitenkin tarjoaa hieman paremman käyttöajan.Lisäksi laitteet tukevat 18W latausta ja niiden mukana toimitetaan 22.5W laturi.Kaksikon suurin eroavaisuus löytyy suorituskyvystä. Halvempi Poco M3 käyttää Qualcommin Snapdragon 662 -järjestelmäpiiriä, jonka myötä puhelimessa toimivat 4G-yhteydet.Redmi Note 9T puolestaan sisältää MediaTekin Dimensity 800U -alustan, joka tarjoaa tähän edulliseen hintaluokkaan myöskin nopeammat 5G-yhteydet.Sisäistä tallennustilaa kumpikin tarjoaa 128 gigatavua ja 4 gigatavua RAM-muistia. Molemmissa on myös muistikorttipaikka.Kaksikosta Redmi on vikkelämpi ja avaa sovelluksia nopeammin. Lisäksi esimerkiksi Geekbench 5 -testausohjelman ajaminen näyttää, että Redmi on tehokkaampi (Multi-Core Score 1757 vs 1387).Yhtenä erona puhelimissa on värinämoottori. Redmin antaa paremman tuntuista palautetta esimerkiksi kirjoittaessa, joka parantaa yleistä käyttökokemusta. Lisäksi Redmistä löytyy NFC -tekniikka, jota ei Pocossa ole ollenkaan.Molemmissa laitteissa on vielä vanhempi Android 10 -käyttöjärjestelmä, jonka päällä toimii MIUI. Poco M3:ssa MIUI on myös varustettu Poco-nimellä, mutta käytännössä näiden käyttöliittymien ominaisuuksissa ei ole eroja.Pieni ero löytyy animaatioista, sillä esimerkiksi lukituksen avatessa näkyy hieman erilainen animaatio.Redmi Note 9T:n eduksi puhelimessa on enemmän suorituskykyä, jonka myötä animaatiot näyttävät sulavemmilta ja yleinen käyttökokemus on parempi.Kummallekaan puhelimelle ei ole annettu virallista lupausta tulevien päivityksien suhteen.