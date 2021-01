Qualcomm julkaisi Snapdragon 870 5G -järjestelmäpiirin

Piirivalmistajaon esitellyt uuden-järjestelmäpiirin, joka on jatkoa Snapdragon 865 Plus -järjestelmäpiirille pienillä muutoksilla. Snapdragon 870 5G tarjoaa tietenkin 5G-yhteydet sekä parempaa suorituskykyä pelaamiseen.7 nanometrin tekniikalla valmistettu Snapdragon 870 5G käyttää kahdeksaa Kryo 585 -ydintä. Yhden ytimen kellotaajuus yltää jopa 3.2 GHz:n kellotaajuuteen, joka on hieman korkeampi edeltäjään verratessa. Grafiikoista vastaava Adreno 650. Akun lataamisessa on tuettu Quick Charge 4+ -tekniikka.5G-yhteydet (mmWave ja Sub-6 GHz) toimivat Snapdragon X55 -modeemin avulla. Langattomista yhteyksistä tuettuna ovat Wi-Fi 6 ja Bluetooth 5.2.Näytön osalta puhelimessa voidaan käyttää 60 hertsin 4K-näyttöä tai 144 hertsin QHD-näyttöä. Kameroiden osalta tuettuna on jopa 200 megapikselin kamera ja 8K 30fps -videokuvaus.Uudella Snapdragon 870 5G -piirillä varustettuja puhelimia tullaan näkemään muun muassa Motorolalta, OnePlussalta ja Xiaomilta.

