Vinkki: Mainiolla sovelluksella useampi pankkitili samaan näkymään, menot ja tulot fiksusti ryhmiin

Koko Euroopan Unionia koskeva uusi pankkidirektiivi, joka tunnetaan paremmin nimellä tuli voimaan jo vuonna 2018 . Se pakotti kaikki EU:ssa toimivat pankit avaamaan rajapintansa myös muille kuin niille itselleen. Tämä siis koski myös suomalaisia pankkeja.Valitettavasti kehitys on ollut sittemmin erittäin, erittäin hidasta uusien innovaatioiden suhteen, mutta nyt alkaa tapahtumaan. Tanskalainen startupon vaivihkaa jyräämässä itseään Suomeenkin.Sovellus on täysin ilmainen ja se tukee jo nyt käytännössä kaikkia isoimpia suomalaisia pankkeja. Kirjautumalla omilla pankkitunnuksilla sovellukseen, voi sille myöntää pääsynjatilitietoihin.

Sovellusta säätelee PSD2 -direktiivi, eli se on ehdottoman tiukalla tietoturvatasolla varustettu.Heti sovelluksen asennuksen ja pankkitileihin pääsyn myöntämisen jälkeen Spiir ehdottaa viimeisimpien ostostesi ja tulojesi ryhmittelyä kategorioihin, kuten vaikkapa "ruokamenot" tai "vuokra" tai "palkka". Kun yhden kohdan on saanut laitettua oikeaan lokeroon, Spiir kysyy kuuluvatko kaikki kyseiselle yritykselle tehdyt maksut samaan ryhmään. Jos vastaat myöntävästi, kaikki ostokset samassa paikassa siirtyvät itsestään kyseiseen ryhmään.Spiirin yksi fiksuus tulee siitä, että se ymmärtää omien pankkitilien välillä tapahtuvat siirrot, eikä ehdota niitä esimerkiksi palkkatuloiksi, koska siirrot ovat omien tiliesi välisiä.Merkittävin hyöty tulee siitä, että pienen ryhmittelyn jälkeen näet helposti sen, mihin kotitaloutesi rahat oikein uppoavat - kuukausitasolla, viikkotasolla ja vuositasolla.Voit myös asettaa itsellesi tavoitteita, kuten vaikkapa saada säästöön joka viikko 50 euroa. Tavoitteen asetettuasi voit pistää Spiirin vahtimaan rahankäyttöäsi ja huomauttamaan, jos alkaa näyttää siltä, että menot ylittävät asetetut tavoitteet. Tavoitteiden asettamisen helpoksi tekemiseksi Spiirissä on tarjolla useita valmiita "haasteita", kuten vaikkapa tavoite käyttää alle 20 euroa kahviloihin ja ravintoloihin viikossa.Testissämme sovellus oli oikein intuitiivinen ja helppo käyttää - jopa hieman koukuttava. Miinusta tulee siitä, että sovellusta ei ole vielä toistaiseksi saatu suomennettua. Lisäksi omien kategorioiden luontimahdollisuus puuttuu, vaikka valmiita kategorioita varsin mallikelpoisesti löytyy nytkin.Sovelluksen taustalla on iso tanskalainen tiimi. Yhtiön yhtenä rahoittajana on toiminut Danske Bank ja Spiirin ideana on tehdä rahaa aikanaan erilaisista kuluttajalle tarjottavista eduista - nyt etuja ei ainakaan Suomeen ollut vielä lainkaan saatavilla.Sovellus on ilmainen ja ladattavissa alla olevista linkeistä: