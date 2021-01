OnePlus ja Oppo vahvistavat yhteistyötä: R&D nyt virallisesti saman katon alle

Länsimaissa suureen suosioon vuosien saatossa noussut kiinalaisbrändi OnePlus on kokenut viimeaikoina isoja muutoksen tuulia. Toinen yhtiön perustajista ja yhtiön kasvoina tutuksi tullut Carl Pei jätti yhtiön hiljattain , ja yhtiö on muuntunut yhden (tai kahden) huippupuhelimen firmasta tarjoamaan kaikille jotakin Nyt raportti Kiinasta on paljastanut, että OnePlus on yhdistänyt myös voimiaan epävirallisen sisaryhtiö Oppon kanssa.Yhtiöistä on myös vahvistettu, että jatkossa sekä Oppon että OnePlussan älypuhelimia tutkitaan ja kehitetään yhden ja saman katon alla. R&D:n siirtyminen yhtenäiseksi ei kuitenkaan tarkoita, että laitteet ja brändit sulautetaan.OnePlus jatkaa Opposta täysin erillisenä yhtiönä ja integraatiolla ei ole vaikutusta firman itsenäisyyteen, kerrotaan tiedotteessa Android Authorityn mukaan



Jo neljä vuotta sitten esitelty OnePlus 5 muistutti kovasti Oppon R11-mallia.

Sisäpiirilähteiden mukaan kehitysosasto on yhdistetty jo joulukuussa, mutta nyt asiasta on tullut virallista.OnePlus ja Oppo ovat olleet jo aiemmin läheistä sukua, ja niiden laitteet ovat olleet usein lähes identtisiä, ja molempien rahoittajana toimii emoyhtiö BBK.Mikäli OnePlussaa on uskominen niin juurikaan minkään ei pitäisi muuttua, ja tämä vahvistaa entisestään huhuja aiemmin tehdystä kehitystiimien välisestä tiiviistä yhteistyöstä, jonka tuloksena OnePlussan puhelimissa oli käytössä mm. Oppon kehittämä pikalatausteknologia.