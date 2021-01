Galaxy Note21 jää tulematta, mutta tilalle faneille suunnattu malli?

Samsung Note-malliston tulevaisuus on vaakalaudalla, mikäli uskoo huhuja. Vuosikausia Samsung parasta osaamista suurten puhelinten saralla esitellyt Galaxy Note -älypuhelin saattaa jäädä tältä vuodelta väliin.Huhujen mukaan Samsung on jopa aikeissa luopua koko mallisarjasta , mutta Samsungin johto on kiistänyt kuolopuheet.Johtava näyttöanalyytikko Ross Young on kuitenkin nyt sitä mieltä, että Galaxy Note on jäämässä tältä vuodelta pois. Hänen mukaansa Galaxy Note21 ei ole julkaisukalenterissa, mutta sen sijaan korvaajana saatetaan esitellä uusi versio viimevuotisesta Note20:stä (kuvassa).Tällä erikoisversiolla viitataan FE-versioon, joka tarkoittaa fan editionia eli faniversiota. Tällainen julkistettiin Galaxy S20:stä syksyllä, noin puoli vuotta alkuperäisen laitteen jälkeen.Galaxy S20 FE on ollut yksi Samsungin viime vuoden onnistuneimpia puhelimia ja siksi Galaxy Note20 FE voisi olla fiksu veto yhtiöltä. Mikäli puolen vuoden julkaisutahti olisi käytössä myös Noten osalta, niin FE-versiota voitaisiin odottaa jo pian.