Sonylta tulossa 5.5-tuuman näyttöä hyödyntävä Xperia Compact

Uusi Xperia Compact käyttää 5,5-tuumaista näyttöä. Kuva: voice.com

on julkaisemassa pienikokoisen Xperia Compact -puhelimen. Voice.com -sivusto on nyt paljastanut mallinnuskuvia sekä muutamia teknisiä tietoja kyseisestä laitteesta Uuden puhelimen kerrotaan olevan mitoiltaan 140 x 68,9 x 8,9 millimetriä ja edessä käytetään 5.5-tuumaista näyttöä. Näiden osalta Sony aikoisi haastaa Applen iPhone 12 minin , joka on mitoiltaan 131,5 x 64,2 x 7,4 mm.

Xperia Compactin sormenjälkilukija on sijoitettu laitteen kylkeen. Kuva: voice.com

Sonyn valikoimista löytyy tällä hetkellä Xperia 5 II , jonka mitat 158 x 68 x 8 mm. Tässä puhelimessa käytetään 6,1-tuumaista näyttöä, joka on korkeampi mutta kapeampi moniin muihin näyttöihin verratessa.Xperia 5 II ja iPhone 12 mini sisältävät monelta osin laadukkaita ominaisuuksia, mutta uudesta Xperia Compactista on tulossa ilmeisesti edullisemman hintaluokan laite.Taakse on luvassa 13 megapikselin pääkamera, jonka vierellä on toinen kamera. 8 megapikselin etukamera on sijoitettu pieneen näyttöloveen ja tasaista näyttöä kiertää edullisempien puhelimien tapaan enemmän mustaa kaistaa.Laitteen kyljessä on äänenvoimakkuuden painikkeet, sormenjälkilukijalla varustettu virtapainike sekä erillinen kamerapainike. Laitteessa on myös USB-C ja 3.5 mm:n kuulokeliitin.