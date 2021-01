Vertailussa Galaxy S20 Ultra vs Galaxy S21 Ultra: Kumpi kannattaa ostaa?

Näyttö

Samsungin hiljattain julkaisemat uudet Galaxy S21 -mallit ovat perusmalli Galaxy S21:n sekä Galaxy S21+:n osalta melkoisen pieniä uudistuksia eikä välttämättä edes parempi ostos kuin edeltäjä Näin tuskin on malliston huipun, Galaxy S21 Ultran, kohdalla, vai kuinka? Tässä otamme selvää miten uutuus vertautuu viime vuoden huippuun ja onko se syytä laittaa kenties hankintaan.Näytön osalta S21 Ultra on erittäin lähellä edeltäjä S20 Ultraa. Koko on pienentynyt marginaalisesti 6,8 tuumaan, joka samalla tarkoittaa hieman pienempää puhelimen pinta-alaa, mutta vastaavasti kirkkaus on parantunut hieman 1500 nitiin.Ehkäpä tärkein uudistus näytön osalta uudessa S21 Ultrassa on nyt mahdollisuus käyttää 120 hertsin maksimaalista virkistystaajuutta yhdessä maksimiresoluution kanssa. Tämä ei ollut viime vuoden mallissa vielä mahdollista.

Suorituskyky



Kameroissa eroja löytyy niin teknisesti kuin ulkoisesti.

Kamera

Muut ominaisuudet

Hinta

Tekniset ominaisuudet

Vertailussa

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra Mitat

166,9 x 76 x 8,8 mm

165,1 x 75,6 x 8,9 mm Paino

220 grammaa

227 grammaa Rakenne

Lasi (Corning Gorilla Glass 6), alumiinirunko, IP68

Lasi (Corning Gorilla Glass Victus), alumiinirunko, IP68 Näyttö

6,9", 20:9, 1440 x 3200 (511 ppi), HDR10+, AMOLED, 120 Hz (Full HD)

6,8", 20:9, 1440 x 3200 (515 ppi), AMOLED, 120 Hz (QHD) Käyttöjärjestelmä

Android 10 One UI 3.0

Android 11 + One UI 3.1 RAM

12 Gt

12/16 Gt Tallennustila

128 Gt UFS 3.0

128 Gt / 256 / 512 Gt UFS 3.1 Suoritin

Exynos 990, 7nm+

Exynos 2100, 5nm Akku

5000 mAh, 25 W lataus, 15W langaton

5000 mAh, 25 W lataus, 15W langaton Biometrinen tunnistus

Kasvojentunnistus, näytön sisäinen sormenjälkilukija

Kasvojentunnistus, näytön sisäinen sormenjälkilukija (1,77x edeltäjää suurempi) Pääkamera

108 MP, f/1,8, OIS

108 MP, f/1,8, OIS Ultralaajakulmakamera

12 MP, f/2,2, 13mm, 120°

12 MP, f/2,2, 13mm, 120° Telekamera

48 megapikseliä, f/3,5, 4x zoom, OIS

2 x 10 megapikseliä, f/2,4 + f/4,9, 3x + 10x zoom, OIS Etukamera

40 MP, f/2.2

40 MP, f/2.2 Muistikorttipaikka

Kyllä, microSD

Ei Muuta

5G-yhteydet, stereokaiuttimet, kaksisuuntainen lataus, NFC

5G-yhteydet, stereokaiuttimet, kaksisuuntainen lataus, NFC Hinta

999 euroa (5G, 12GB + 128GB)

1249 euroa (12GB + 128GB), 1299 euroa (12GB + 256GB), 1429 euroa (16GB + 512GB)

Joka vuosi uudet puhelinmallit tuovat myös uuden järjestelmäpiirin, joka tarkoittaa parempaa suorituskykyä. Suomessa myynnissä oleva S21 Ultra pitää sisällään uuden 5 nanometrin tekniikalla varustetun Exynos 2100 -piirin sekä Mali-G78 GPU, jotka molemmat pitäisi tuottaa jopa 30-40 prosenttia parempaa suorituskykyä.Tallennustilassa on nyt vaihtoehtoja enemmän (128Gt:n lisäksi 256Gt ja 512Gt) ja tallennusmuisti on nopeampaa UFS 3.1 -mallia. RAM-muistia huippuversiossa on lisäksi enemmän kuin edeltäjässä, joskin kaksi muuta mallia on samalla 12 gigatavun RAM-muistilla.Pääkamera on tuttu 108 megapikselin hirmusensori, jonka seurana on edelleen niin zoomi- kuin laajakulmakameroita, mutta noiden sekundääristen kameroiden kohdalla on tehty muutoksia.Laajakulma vaikuttaa olevan edelleen sama, mutta periskooppikamera tarjoaa nyt 4x optisen zoomin sijaan 10x zoomin ja seurana on uusi kolminkertaisen optisen zoomin tarjoava kamera. Nämä molemmat ovat 10 megapikselin sensoreita.Samsungin viime vuoden Ultrassa kameran kanssa oli vielä hieman ongelmia, mutta ne ovat nyt taaksejäänyttä elämää. Uuden kahden telefotokameran järjestelmän myötä kamera toimii entistä paremmin myös zoomatessa niin lähelle kuin kauas.Kamera lienee yksi tärkeimmistä syistä valita S21 Ultra edeltäjänsä sijaan.Muiden ominaisuuksien suhteen Samsung ei ole tehnyt suuria irtiottoja. Akku on sama, latausmenetelmät samat, vedenpitävyys on sama, jne. Suurin ero edeltäjän hyväksi löytyy muistikorttipaikasta, joka on poistunut uuden mallin myötä.Sen sijaan pieniä parannuksia uudessa on tehty esimerkiksi uuden Gorilla Glass Victus -lasin ja kehittyneemmän Bluetooth 5.2 -tuen myötä.Ulkonäkö on uudessa mallissa muuttunut myös erityisesti takakannen osalta, joka saattaa hieman vaikuttaa ostopäätökseen.Viime vuonna S20 Ultralla oli julkaistaessa hintaa 1399 euroa , mutta luonnollisesti vuoden aikana hinta on tippunut melkoisesti. Nyt laitetta saakin , kun uutuuslaite on lanseerattu puolestaan alkaen 1249 euron hinnalla Käytännössä valinnan voi tehdä puhtaasti kameran perusteella. Mikäli haluat toimivamman kamerakokemuksen ja paremmat zoomausominaisuudet, niin S21 Ultra on 300 euroa suuremmalla hinnalla järkevä valinta. Laitteessa on myös enemmän puhtia ja sen akku kestää todennäköisesti hieman pidempään uuden suoritinteknologian ansiosta.Viime vuoden Ultra-malli ei ollut näin onnistunut, ja vaikka se spekseissä ei jää kovin kauas taakse, niin käyttökokemuksessa ero saattaa olla helposti yli 300 euron arvoinen.Toisaalta, jos kameralla ei ole juuri väliä ja muistikorttipaikka on ehdoton, niin S21 Ultra ei ole välttämättä oikea valinta. Tosin silloin oikea valinta ei ole välttämättä sen edeltäjäkään.