DNA:n ja Telian yhteistyö laajenee verkonrakennuksessa: kattavuus 62,5% Suomen maantieteellisestä alasta

DNA:n ja Telian vuonna 2014 perustama(SYV) on rakentanut yhteisen matkaviestinverkon Pohjois- ja Itä-Suomen alueelle kattaen noin 50 prosenttia Suomen maantieteellisestä alasta ja noin 13,5 prosenttia väestöstä.Nyt yhtiöt ovat sopineet laajentavansa yhteistyötä verkonrakennuksessa. Yhteistyötä on tarkoitus laajentaa kattamaan noin 62,5 prosenttia Suomen maantieteellisestä alasta ja noin 28,5 prosenttia väestöstä.Uusia alueita yhteisen verkon alueella ovat esimerkiksi Oulu, Kuopio, Kouvola ja Kotka.Suomen Yhteisverkko Oy suunnittelee ja toteuttaa matkaviestinyhteydet, joita DNA ja Telia hyödyntävät tarjotessaan omia palvelujaan asiakkailleen. Yhteisellä rakentamisella mahdollistetaan parempi kuuluvuus mobiiliyhteyksien osalta, sillä tukiasemia saadaan näin enemmän. Yhteistyön kerrotaan nopeuttavan 5G-verkon rakentamista uudella toimialueella arviolta vuodella.

Näille alueille verkko laajenee yhteistyön myötä.

DNA ja Telia kuitenkin kilpailevat verkkoyhteistyöstä riippumatta edelleen täysin itsenäisesti kyseisilläkin alueilla.Nykyiset ja uudet SVY:n alueet näet alla olevasta kuvasta."Suomen Yhteisverkko on viiden toimintavuotensa aikana tuonut huippuyhteydet laajasti Pohjois- ja Itä-Suomeen. Hyvin toiminutta yhteishanketta on hyvä laajentaa nyt, kun nopean ja seuraavaa teollista vallankumousta vauhdittavan 5G-verkon rakentaminen käynnistyy myös Suomen Yhteisverkon alueella", sanoo Telia Finlandin teknologiajohtaja"Suomen Yhteisverkko on viime vuosien aikana onnistunut hienosti alkuperäisessä tavoitteessaan rakentaa laadukas ja kattava matkaviestinverkko Itä- ja Pohjois-Suomeen, mitä olemme kumpikin operaattori voineet hyödyntää tarjotessamme asiakkaillemme palveluita näillä alueilla. Onkin luontevaa laajentaa tätä yhteistyötä näiden saatujen hyvien tulosten perusteella. Samalla voimme tuoda alueelle 5G-yhteydet, joiden avulla mobiililaajakaistan laatu ja nopeudet paranevat entisestään", DNA:n tekninen johtajakommentoi. Suomen Yhteisverkko kertoi lokakuussa 2020 käynnistävänsä 5G-rakennusohjelman ja radioverkon modernisoinnin Nokian kanssa . Uusi toimialue liitetään välittömästi osaksi käynnissä olevaa suunnittelua 5G-verkon rakentamiseksi näille alueille tästä vuodesta alkaen.