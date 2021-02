Tammikuun myydyimmät puhelimet: Galaxy A -sarja jatkaa tuttua menestystä

Vuoden 2021 ensimmäinen kuukausi on jo takanapäin ja tämä tarkoittaa, että on aika tarkastella tammikuun myydyimpiä puhelimia sekä älykelloja operaattoreiden, Gigantin ja Veikon Koneen toimesta.Listat ovat pitkälti tuttua jo useamman kuukauden ajalta. Applen, Samsungin ja OnePlussan puhelimet kiinnostavat edelleen eniten, vaikkakin hieman piristystä tuovat Xiaomi ja Motorola.Xiaomin Redmi Note 8 Pro esiintyy listoilla kahdesti ja Motorolan puhelimia löytyy kolme kappaletta."Tuttuun listaan piristystä toi Xiaomi, joka pitkästä aikaa palasi myyntikärkeen. Kymmenen myydyimmän puhelimen joukossa oli poikkeuksellisesti neljä eri merkkiä. Näyttää siltä, että 5G-puhelinten osuus on nousemassa pysyvästi yli puoleen kaikesta puhelinmyynnistä, Telian laiteliiketoiminnasta vastaava johtajakertoo.Applelta etenkin iPhone 12 -sarjan puhelimet alkavat päätyä kärkisijoille yhä useammin. Samsungilta puolestaan löytyy erittäin monipuolinen valikoima edullisemman hintaluokan Galaxy A -sarjan puhelimia, jotka valtaavat suurimman osan listasijoista.

DNA:n myydyimmät puhelimet tammikuussa 2021

Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A51 5G Apple iPhone 12 Pro Max 5G Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A42 5G Apple iPhone 12 Pro 5G Samsung Galaxy A51 Apple iPhone SE (2. sukupolvi) OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy A21s Xiaomi Redmi Note 8 Pro Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G OnePlus Nord N100

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille tammikuussa 2021

Samsung Galaxy A20e OnePlus Nord N10 5G Samsung Galaxy A51 5G Apple iPhone 11 OnePlus Nord N100 OnePlus 8T 5G Samsung Galaxy A41 Apple iPhone SE (2020) Nokia 105 OnePlus Nord 5G Apple iPhone 12 Pro Max 5G Samsung Galaxy A42 5G Samsung Galaxy A21s Apple iPhone 12 Pro 5G Samsung Galaxy A51

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille tammikuussa 2021

Samsung Galaxy Xcover 4S Enterprise Edition Apple iPhone 12 Pro 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A20e Nokia 3.4 Apple iPhone SE (2020) Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A51 OnePlus 8T 5G OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy A71 Apple iPhone 12 mini 5G Samsung Galaxy A51 5G Samsung Galaxy A40 Enterprise Edition

Telian myydyimmät puhelimet tammikuussa 2021

Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 12 Pro 5G Samsung Galaxy A51 5G OnePlus Nord N100 Apple iPhone 12 Pro Max 5G Samsung Galaxy A41 OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy A21s Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Gigantin myydyimmät puhelimet kuluttajille tammikuussa 2021

Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A20e OnePlus Nord N100 Samsung Galaxy A42 Motorola Moto G8 Power Apple iPhone 11 Apple iPhone 11 Pro Apple iPhone SE 2020 Samsung Galaxy A21s

Gigantin myydyimmät puhelimet yrityksille tammikuussa 2021

Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A51 Apple iPhone SE 2020 Nokia 800 tough Apple iPhone 12 Pro Samsung Galaxy Xcover 4S Motorola Moto G8 Power Samsung Galaxy A41 Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy S20

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet tammikuussa 2021

Samsung Galaxy A51 (4G) Samsung Galaxy A71 Apple iPhone SE (2020) Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A21S OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy Xcover 4S Apple iPhone 12 Motorola Moto G9 Play

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet tammikuussa 2021

Apple Watch Series 6 Apple Watch SE Apple Watch Series 3 Samsung Watch Active 2 Huawei Watch GT2 Honor MagicWatch 2 Huawei Band 4 Pro Samsung Galaxy Fit2 Huawei Watch GT 2 Pro Apple Watch Series 5 Garmin Vivomove 3 Huawei Watch Fit Honor Band 5 Honor Watch GS Pro Honor Watch ES

Elisan myydyimmät älykellot tammikuussa 2021

Polar Ignite Polar Vantage M Huawei Watch GT2 Pro Apple Watch Series 6 GPS Garmin Venu Samsung Galaxy Watch Active Apple Watch Series 6 GPS + Cellular Apple Watch SE GPS Polar Unite Honor MagicWatch 2 Honor Watch GS Pro Apple Watch SE GPS + Cellular Polar Vantage V2 Samsung Galaxy Watch 3 Suunto 5

Telian myydyimmät älykellot kuluttajille tammikuussa 2021

Samsung Galaxy Watch 3 Apple Watch Series 6 GPS + Cellular Samsung Galaxy Watch 4G Garmin Vivomove 3S Sport Samsung Galaxy Watch Active 2 4G Garmin VENU SQ Apple Watch Series 6 GPS Apple Watch SE GPS + Cellular Honor Watch Magic 2 Garmin Vivomove Style

OnePlussan Nord -sarja jatkaa myös hyvää menestystä. Nord -sarjaan kuuluu Nord , Nord N100 ja Nord N10 5G . Etenkin Elisalla menestys on ollut hyvää, sillä kuluttajien listalta löytyy kaikki mallit. Osittain menestystä selittää hinnat, sillä Nord N100 -puhelinta myydään noin 149 eurolla ja Nord N10 5G:tä 249 eurolla "Samsungilla oli tammikuussa todella vahva kuukausi puhelinmyynnissä. Heiltä oli listalla peräti viisi mallia", kertoo Gigantin puhelinmyynnistä vastaava myyntipäällikkö"Edullinen OnePlus N100 on noussut kuluttajien keskuudessa suureen suosioon, ja kestosuosikki Motorola Moto G8 Power on pitänyt pintansa listalla kuukaudesta toiseen", Pesonen jatkaa.Myydyimpien älykellojen ja -rannekkeiden listalla Applen älykellomallit ottivat kolmoisvoiton DNA:lla. Tammikuussa myynti keskittyi loppuvuoden tapaan urheilu- ja viestintäominaisuuksia tarjoaviin äly- tai urheilukelloihin edullisempien äly- ja urheilurannekkeiden sijaan."Viime vuonna älykellojen ja -rannekkeiden markkina kasvoi räjähdysmäisesti – myynti kaksinkertaistui vuoden 2020 aikana. Myynti jatkaa tänä vuonna oletettavasti kasvuaan, sillä yhä useampi haluaa seurata omaa liikunta-, palautumis- ja lepodataansa. Myös vanhempia älykelloja halutaan päivittää uudemmalla teknologialla varustettuihin malleihin", ennustaa DNA Kaupan toimitusjohtajaLiittymällä varustetut älykellot kävivät kaupaksi Telialla tammikuussa samaa tahtia hankien kasvun kanssa. Älykellojen myyntikärjessä puolet malleista oli tammikuussa varustettu liittymällä ja niiden myynti kasvoi vuoden takaisesta yli 30 prosenttia."Suomalaiset haluavat mitata itseään ja olla tavoitettavissa myös hiihtoladuilla. Siihen älykello on erinomainen ratkaisu", Telian laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Vuorinen pohdiskelee.