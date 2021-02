Samsung Galaxy S20 FE sai nyt One UI 3.1 -päivityksen: uudistuksena Samsung Free -palvelu

Samsung päivitti-puhelinmallin ennen vuodenvaihdetta Android 11 -käyttöjärjestelmään , jonka myötä Samsungin One UI -käyttöliittymä päivittyi versioon 3.0. Nyt puhelin on saanut jälleen uuden, isomman päivityksen, joka päivittää One UI -käyttöliittymän versioonUusi versio tuo mukanaan muutamia ominaisuuksia. Lisäksi tietoturva nousee tasolle 1. helmikuuta 2021.Puhelimen kotinäkymän vasemmalla puolella sijaitseva Samsung Daily -palvelu on nyt. Tämä palvelu näyttää uutissisältöä ja muuta sisältöä uudella tavalla. Lisäksi palvelun ilmeisesti voi vaihtaa myös Google Discover -feediksi, mutta itsellä tällaista mahdollisuutta ei ole.

Uutta ominaisuutta ovat saaneet myös galleria, kamera, kalenteri ja moni-ikkuna -toiminto. Galleriassa on nyt Näytä uudelleenmasteroidut kuvat -toiminto ja galleria osaa nyt paremmin analysoida sekä optimoida kuvia. Kamera on saanut parannusta hämärässä kuvatessa.Kaikki uudet ominaisuudet näet alla olevasta kuvasta: