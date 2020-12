Samsung Galaxy S20 FE sai Android 11 -päivityksen

on saanut Android 11 -päivityksen valmiiksi lokakuussa myyntiin saapuneelle -puhelimelle ja aloittanut sen jakelun. Android 11 -päivityksen myötä Samsungin One UI päivittyy versioon 3.0 ja laite saa myös 1. joulukuuta 2020 tietoturvakorjaukset.Oman Galaxy-laitteen päivityksen saatavuuden voi tarkistaa menemällä asetuksiin ja valitsemalla kohdanAndroid 11 -päivityksen myötä uudistusta saa muun muassa ilmoitukset, yksityisyysasetukset sekä tumma teema. Kaikki tärkeimmät uudistukset näet täältä One UI 3.0 -versio puolestaan uudistaa käyttökokemusta muun muassa pikapaneelin osalta, joka tuo valinnat entistä lähemmäs laitteen alareunaa, jolloin niihin ylettyy helpommin. Asetusten ulkoasu on myös saanut päivitystä.Alkunäytöllä widgetin lisääminen onnistuu nyt koskettamalla sovellusta ja pitämällä painettuna hetken aikaa, jolloin valikko aukeaa. Näytön sammuttaminen onnistuu nyt kaksoisnapauttamalla tyhjää tilaa alkunäytöllä.Always On Display on myös saanut hieman päivitystä, jonka lisäksi lukitusnäytöllä voi napauttaa kelloaluetta, jolloin näkee pienoisohjelmat, kuten kalenterin, sään ja musiikin.