Polarin uusi Verity Sense -sykemittari mittaa sykkeen käsivarresta tai ohimolta

Sykkeenmittausteknologian asiantuntijaon esitellyt tuotevalikoimaansa optisen Polar Verity Sense -sykesensorin. Tämä sykesensori pystyy mittaamaan sykkeen käsivarresta tai ohimolta, joten se sopii lajeihin, joissa rinnan ympärille laitettava sykevyö tai rannesykkeenmittaus rajoittaa liikkumista."Meidän uniikki pohjoinen sijaintimme lähellä napapiiriä on opettanut sen, kuinka tärkeää on pystyä mukautumaan vaihteleviin olosuhteisiin ja ympäristöihin. Rinnan ympärille kiinnitettävä sykevyö ja rannesykkeenmittaus toimivat erinomaisesti useimmissa lajeissa, mutta ei välttämättä kaikissa – Polar Verity Sense on vastauksemme tähän. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja, joilla auttaa urheilijoita ymmärtämään kehoaan entistä paremmin ja olemme ylpeitä saadessamme tuoda näin monipuolisen ja kompaktin tuotteen suurelle yleisölle", kertoo Polarin toimitusjohtajatiedotteessa.

Verity Sense voidaan pujottaa käsivarteen tai erillisen hihnakiinnikkeen avulla vaikkapa uimalaseihin.Laitetta hallitaan vain yhden painikkeen avulla. Bluetooth ja ANT+ mahdollistavat Polar Verity Sensen yhdistämisen useisiin eri laitteisiin. Voit muodostaa kaksi samanaikaista Bluetooth-yhteyttä. Näitä laitteita voivat olla vaikkapa älypuhelin ja juoksumatto.Akunkestoa tämä pienikokoinen laite tarjoaa jopa 20 tunnin edestä. Sen lähetyskantama on jopa 150 metriä kiinnityspidikkeessä ja laitteen muisti pystyy tallentamaan jopa 600 tuntia harjoitusdataa. Datan pystyy synkronoimaan Polar Flow -sovelluksen kanssa.Polar Verity Sense on ennakkotilattavissa 10.2.2021 alkaen Polarin verkkokaupasta 89,90 euron suositushintaan. Tilausten toimitukset aloitetaan 17.2.2021.