Tältä näyttävät OnePlus 9 ja OnePlus 9 Pro - tuotekuvat päätyivät vuodon kohteeksi

OnePlus 9 Pro. Kuva: winfuture.de

julkaisee uudet OnePlus 9 -sarjan puhelimet 23.3 . OnePlus on paljastanut tulevista muutamia asioita, kuten yhteistyön kameravalmistaja Hasselbladin kanssa . Nyt OnePlus 9 ja OnePlus 9 Pron ulkonäöt paljastuivat vuodossa winfuture.de -sivuston toimesta.Sivuston julkaisemissa tuotekuvissa puhelimet esiintyvät eri värivaihtoehdoissa. Pro-malli esiintyy kuvissa mustassa, vihreässä ja hopeassa värissä. OnePlus 9 puolestaan esiintyy kuvissa mustassa, sinisessä ja violetissa värissä.

OnePlus 9. Kuva: winfuture.de

Ominaisuuksien osalta 9 Pro-versioon on luvassa hieman reunoilta kaareva 6,7-tuumainen AMOLED-näyttö ja perusmallissa on puolestaan tasainen 6,5-tuumainen näyttö. Perusmallin epäillään olevan kyljistään muovia.OnePlussan tuttuun tyyliin puhelimesta on paljastettu muutamia tietoja virallisesti. Kumpikin puhelin sisältää Sony IMX789 -sensorin pääkamerassa ja ultralaajakulmakamera on 50 megapikselin Sony IMX766 -sensori. Esimakua myös niiden tekemästä jäljestä on annettu