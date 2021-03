Samsung julkaisee Galaxy A52/A72 -puhelimet 17. maaliskuuta - Galaxy A52 5G:stä tiedetään käytännössä jo kaikki, myös Suomen hinta

järjestää keskiviikkona 17. maaliskuuta "Awesome Unpacked" -tilaisuuden, jossa esitellään erittäin todennäköisesti odotetut keskihintaluokanja-puhelimet.Nämä puhelimet ovat olleet esillä hyvän aikaa erilaisten vuotojen kohteena. Muun muassa aiemmin paljastettiin, että puhelimet tulevat käyttämään korkeampaa virkistystaajuutta näytössä . Näistä Galaxy A52 5G:stä tiedetään käytännössä jo kaikki, sillä puhelin päätyi YouTuben puolelle Moboaestheticsin videolle Videolla käydään puhelimen tietoja läpi. Galaxy A52 5G sisältää muun muassa 120 hertsin AMOLED-näytön, optisella kuvanvakaimella varustetun 64 megapikselin pääkameran, kolme muuta kameraa sekä Snapdragon 750G -järjestelmäpiirin. Muovista rakennetta käyttävä laite on myös IP67-luokituksella varustettu. Pakkauksen mukana toimitetaan 25W laturi, jolla ladataan 4500 mAh akku, ja suojakuori.

Galaxy A52 5G 'Awesome Blue' eli sinisessä värissä

Hieman erikoisesti allekirjoittaneen paikkakunnalla paikallisessa liikkeessä Galaxy A52 5G -puhelinmalli on jo myynnissä.Päälle puhelinta ei tullut laitettua, mutta pakkaus vahvisti muutamia asioita. Edessä on 6,5-tuumainen näyttö ja sisällä 6 gigatavua RAM-muistia, 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa sekä 4500 mAh akku.Takana on neloiskamerajärjestelmä. Pääkamera on 64 megapikseliä ja tämän parina on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 5 megapikselin makrokamera sekä 2 megapikselin syvyystunnistuskamera.Takaa laite on muovia ja kädessä puhelin tuntui kevyeltä, joten huhuttu 187 gramman paino on erittäin todennäköinen. Puhelin on myös IP67-luokituksella varustettu.Pakkauksen päälle oli lätkäisty 469 euron hintalappu tämän 5G-mallin (6/128 GB) version osalta. Virallisesti saataville puhelin on tulossa ilmeisesti heti julkaisupäivänä eli 17.3.Galaxy A72 -puhelin julkaistaan oletettavasti myös samassa tilaisuudessa. Tästäkin puhelimesta on vuodettu tietoa. Galaxy A72 tulee myös sisältämään IP67-luokituksen ja todennäköisesti hieman isomman näytön (6,7"). Kooltaan Galaxy A72 on hieman isompi, joten se sisältää 5000 mAh akun. Taakse on luvassa pitkälti samanlaiset kamerat, mutta voi olla että tässä puhelimessa on esimerkiksi hieman parempi ultralaajakulmakamera.Hinnan puolesta Galaxy A72 on oletettavasti kalliimpi kuin Galaxy A51 eli hinta mahdollisesti ylettyy yli 500 euron. Viime vuoden Galaxy A71 tuli myyntiin 479 euron hinnalla.