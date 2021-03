Vihdoinkin: Apple Pay toimii nyt Osuuspankkien korteilla

Applen mobiilimaksujärjestelmäon monen iPhone-käyttäjän rakastama tapa maksaa ostokset sekä fyysisissä kaupoissa että verkossa.Suomessa Apple Payn saatavuudessa on ollut yksi valtava aukko: Suomen suurin pankkikonserni,, ei ole tukenut Apple Payta lainkaan, eli OP:n myöntämiä kortteja ei ole voinut yhdistää Apple Pay -palveluun. Muista isoista toimijoista mm.jaovat tukeneet Apple Payta jo kauan.Nyt asiaan on saatiin muutos, ku nOP tiedotti tänään Apple Payn aukeamisesta asiakkailleen. Palvelu on käytössä välittömästi, eli 16.3.2021 alkaen, OP:n Visa-korttien kanssa.Apple Pay on Applen maksujärjestelmä, jossa kuluttajan pankki- tai luottokortti kytketään Apple Pay -palveluun. Sen jälkeen ostokset voi maksaa langattomasti puhelinta maksupäätteeseen koskettamalla. Maksujen hyväksyminen tapahtuu kasvojen- tai sormenjälkien tunnistamisen avulla. Palvelu kattaa myös mm. verkkomaksamisen. Käytännössä Apple Payta käyttämällä voi lopettaa fyysisen maksukortin mukana kuljettamisen.

Kilpailievan mobiilimaksupalvelun, elin, osalta OP:lla ei ole vielä ollut kerrottavaa. OP on Google Payn suhteen käytännössä ainoa iso kotimainen pankki, joka palvelua ei tue.