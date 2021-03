Apple Pay laajenee taas Suomessa: OmaSP ottaa käyttöön

Kotimaan pankkikentällä on pitänyt viime päivinä kiirettä, kun pankit ovat ilmoittaneet uusien maksutapojen tuomisesta asiakkailleen.Vasta eilen Osuuspankki aloitti yhteistyön Apple Payn kanssa ja tänään samasta asiasta tiedottaa myös-pankki. OmaSP kertoo Apple Pay -maksutavan toimivan nyt kaikilla sen myöntämillä korteilla, kaikissa tuetuissa Applen laitteissa.Apple Pay on Applen maksuratkaisu, jossa Apple Pay-tiliin yhdistetään asiakkaan pankki- tai luottokortti. Tämän jälkeen maksut voi hoitaa täysin puhelimen avulla, lähimaksua käyttäen - tunnistukseen riittää puhelimen kasvontunnistus tai sormenjälkitunnistus, eikä varsinaista maksukorttia tarvitse kuljettaa lainkaan mukana. Lisäksi Apple Paylla voidaan myös maksaa verkko-ostokset, jolloin niissäkin maksun varmentaminen tapahtuu Applen laitteen kautta.Vastaavaa ratkaisua tarjoaa myös kilpaileva, jota sitäkin kotimaiset pankit tukevat ansiokkaasti. Ainoa suurempi puute Applen ja Googlen maksutapojen saatavuudessa Suomessa on se, että OP ei tue Google Pay -maksamista.