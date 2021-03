Samsungin Galaxy A-sarjan Galaxy A52, Galaxy A52 5G ja Galaxy A72 julkaistiin - nopeaa näyttöä sekä vedenkestävää rakennetta

Samsung julkaisi virallisesti odotetut Galaxy A -sarjan puhelimet:ja. Viime vuoden laitteisiin verratessa uutuudet tarjoavat muun muassa IP67-luokituksen mukaisen rakenteen sekä korkeampaa virkistystaajuutta näytössä."Suomen suosituin älypuhelintuoteperhe saa odotetut perheenlisäykset. A51-mallit ovat niittäneet menestystä maailmalla sekä erityisesti myös Suomessa, ja nyt esiteltävät uutuudet tulevat varmasti jatkamaan tätä menestystä. Galaxy A52-, A52 5G- ja A72-puhelimet on pakattu täyteen vakuuttavaa teknologiaa todella houkuttelevaan hintaan. Erityisen kovia juttuja tässä hintapisteessä ovat esimerkiksi IP67-suojaus, näyttöjen jopa 120Hz asti yltävät virkistystaajuudet ja optinen kuvanvakautus kameroissa. Uusista A-sarjan puhelimista jokainen löytää varmasti omaan tarpeeseen soveltuvan mallin, jota myös designin puolesta kelpaa esitellä", toteaa, Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja.

Galaxy A52 - 349 euroa

Galaxy A52 5G - 429 euroa

Galaxy A72 - 449 euroa

Galaxy A52 / A52 5G

Galaxy A72

Suositushinnat:Kaikki mallit ovat saatavilla heti.Näiden Galaxy A -sarjalaisten lisäksi saatavilla on muun muassa Galaxy A42 5G ja Galaxy A32 5G -mallit.Kaksikon erot löytyvät järjestelmäpiiristä sekä näytöstä.Galaxy A52:n sisällä on Snapdragon 720G, jonka myötä puhelin toimii 4G-yhteyksillä. A52 5G puolestaan sisältää Snapdragon 750G:n, joka tarjoaa myös 5G-yhteydet. Suomen malleissa käyttömuistia on piirin parina 6 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua. Myös muistikorttipaikka löytyy.Kummankin puhelimen etupuolen on vallannut 6,5-tuumainen Full HD+ (1080 x 2400) Super AMOLED -näyttö, jonka kirkkaus yltää jopa 800 nitiin. 32 megapikselin etukamera (F2.2, 0.8µm) on sijoitettu näytön yläreunan keskelle reikään.Erot näytössä löytyvät virkistystaajuudessa, sillä 4G-versiossa on 90 hertsin virkistystaajuus ja 5G-versiossa korkeampi 120 hertsin virkistystaajuus.Näytön pariksi on saatu myös stereokaiuttimet ja myös kuulokeliitäntä on edelleen tallella.Muovimateriaalista valmistetut puhelimet ovat saaneet IP67-luokituksen mukaisen pölyn- ja vedenkestävyyden. Kummankin mallin mitat ovat 75.1 x 159.9 x 8.4 mm ja painoa puolestaan löytyy 189 grammaa. Värivaihtoehdot ovat Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black ja Awesome White.Taakse on laitettu neloiskamerajärjestelmä. 64 megapikselin pääkamera (F/1.8, 0.8µm) on optisesti vakautettu. Tämän parina on 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (F/2.2, 1.12µm), 5 megapikselin makro (F/2.4, 1.12µm) sekä 5 megapikselin syvyystunnistuskamera (F/2.4, 1.12µm).Virtaa antaa Galaxy A52 -malleissa 4500 mAh akku, joka tukee 25W latausta. Pakkauksen mukana toimitetaan kuitenkin 15W laturi.Muita ominaisuuksia ovat ultraäänisormenjälkitunnistus, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz), NFC ja USB-C 2.0.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 11 sekä Samsungin oma One UI 3 -käyttöliittymä.Nämä malleille luvataan kolmen sukupolven käyttöjärjestelmäpäivitykset sekä säännölliset tietoturvapäivitykset neljän vuoden ajan. Näillä päivityksillä Samsung on edellä muita tämän hintaluokan laitteita.Galaxy A52:n suositushinta 349 euroa. Galaxy A52 5G:n suositushinta 429 euroa.Galaxy A72 tukee vain 4G-yhteyksiä. Sisällä on Snapdragon 720G -piiri, jonka parina on 6 gigatavua käyttömuistia. Muistikortilla laajennettavaa tallennustilaa on 128 gigatavua.Edessä tässä mallissa on hieman isompi näyttö. Se on kooltaan 6,7-tuumainen ja toimii Full HD+ (1080 x 2400) -resoluutiolla sekä 90 hertsin virkistystaajuudella. Edessä on myös sama 32 megapikselin etukamera. Lisäksi ääntä voi kuunnella stereokaiuttimien avulla.Galaxy A72 on isomman näytön myötä hieman isompi Galaxy A52 -puhelimiin verratessa. Tämän puhelimen mitat ovat 77.4 x 165.0 x 8.4 mm ja painoa on kertynyt 203 grammaa. Muovinen rakenne on myös saanut IP67-luokituksen. Värivaihtoehdot ovat samat (Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black ja Awesome White).Kasvaneen koon myötä sisälle on saatu 5000 mAh akku. Akku tukee 25W latausta ja myös tällainen laturi toimitetaan pakkauksen mukana.Taakse on laitettu myös neloiskamera, mutta Galaxy A72:ssa se on kuitenkin hieman erilainen. 64 megapikselin pääkameran (OIS, F1.8, 0.8µm) parina on 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (F/2.2, 1.12µm), makrokamera (F/2.4, 1.12µm) sekä 3x optiseen zoomiin kykenevä 8 megapikselin telekamera (OIS, F/2.4, 1.0µm).Muita ominaisuuksia ovat ultraäänisormenjälkitunnistus, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz), NFC ja USB-C 2.0.Galaxy A72:ssa on Android 11 -käyttöjärjestelmä ja One UI 3 -käyttöliittymä. Puhelimelle luvataan kolmen sukupolven käyttöjärjestelmäpäivitykset sekä säännölliset tietoturvapäivitykset neljän vuoden ajan.Galaxy A72:n suositushinta on 449 euroa.