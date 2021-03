Tällainen on OnePlussan älykello, OnePlus Watch

OnePlus julkisti tänään OnePlus 9 -sarjan puhelinten lisäksi myös yhtiön ensimmäisen älykellon,OnePlus Watch on siinä mielessä mielenkiintoinen tapaus, että se ei käytä mitään yleisesti käytössä olevaa käyttöjärjestelmää, kuten:ää, vaan yhtiön omaa käyttöjärjestelmää. Tämä luonnollisesti rajaa kellon niihin sovelluksiin, joita kelloon on saatavilla OnePlussan itsensä toimesta.Kellon speksit ovat kuitenkin mielenkiintoiset: se on ehdottomasti suunniteltu terveyden ja hyvinvoinnin mittaukseen. Akku on 402 mAh kokoinen, jolle luvataan suht hulppea kahden viikon käyttöaika yhdellä latauksella. Lisäksi kello tulee OnePlussan Warp -pikalatausta, jolla kelloon voi ladata viikon virrat 20 minuutissa. Kello itsessään on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, kellotaulun halkaisijan ollessa 46 mm kokoinen.Kello kuitenkin synkronoituu sekä OnePlussan laitteiden että muiden Android-puhelinten kanssa. Myös iPhone-tuki on luvattu. Kellon näytöltä voi tarkistaa puhelimen ilmoitukset, kuunnella kelloon tallennettua musiikkia sekä ottaa valokuvia. Tallennustilaa kellolla on 4 gigatavun verran, jota voidaan käyttää kuvien tallettamiseen tai musiikin varastoimiseen.

Kaikki urheilukellolta odotettavissa olevat kikat löytyvät kellon arsenaalista: se tukee happisaturaation mittausta, stressitason mittausta, sykkeen seurantaa ja sisältää 110 eri aktiviteetin profiilit, joilla omaa suoritustaan voi seurata. Kello on myös IP68 -luokituksella varustettu ja soveltuu myös uintiin.OnePlus Watchin hinta Suomessa tulee olemaan 159 euroa ja kellon saatavuudesta kerrotaan tarkemmin tulevien viikkojen aikana.