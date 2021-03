Motorolan Moto G50 tarjoaa 5G-yhteydet ja 90 hertsin näytön 199 eurolla

esitteli tehokkaan Moto G100 -puhelimen lisäksi myös edullisen 5G-puhelimen.Snapdragon 480 5G -järjestelmäpiiriä ja se tarjoaa myös 90 hertsin virkistystaajuuden näytössä.Hintaa tällä laitteella on 199 euroa ja tulee Suomessa saataville 26. maaliskuuta alkaen. Samaan hintaluokkaan kuuluu myös helmikuussa esitelty Moto G30 -puhelinmalli Moto G30 ja Moto G50 jakavat samoja ominaisuuksia, mutta pari eroakin löytyy. Moto G30:ssa on monipuolisemmat kamerat, mutta Snapdragon 662 -piiri ei tue 5G-yhteyksiä.Sisällä on siis Moto G50:ssä Qualcomm Snapdragon 480 5G -piiri, joka tuo mukanaan 5G-yhteydet. Tallennustilaa on 64/128 gigatavua ja sitä voi laajentaa muistikortilla 1 teratavuun saakka. RAM-muistia on 4 gigatavua.

Moto G50 Aqua Green värissä.

Virtaa toiminnoille antaa 5000 mAh akku, jota ladataan mukana tulevalla 10W laturilla USB-C-liitännän kautta. Mukana on myös 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, NFC sekä Bluetooth 5.0. Ääntä voidaan kuunnella myös yhden kaiuttimen kautta.IPS-näyttö on kooltaan 6,5-tuumainen ja se käyttää HD+ -resoluutiota (1600 x 720). Virkistystaajuus on tosin korkeampi eli 90 hertsiä.Rakenteeltaan puhelin on muovia. Mitat ovat 164.9 x 74.9 x 8.95 mm ja painoa on 192 grammaa. Värivaihtoehdot ovat Steel Grey ja Aqua Green.Taakse on laitettu 48 megapikselin pääkamera (1.6um, f/1.7) sekä 5 megapikselin makrokamera ja 2 megapikselin syvyyskamera. Edessä on 13 megapikselin kamera.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 11, jossa on mukana Motorolan lisäyksiä My UX:n muodossa.