Xiaomin Mi Smart Band 6 -aktiivisuusranneke sisältää 1,56" kosketusnäytön ja monipuoliset terveysominaisuudet

Mi Smart Band 6:sta löytyy useita värivaihtoehtoja.

julkaisi Mi 11 -sarjaan useita uusia malleja . Myös muunlaisia tuotteita julkaistiin, joista yksi on edullinen-aktiivisuusranneke.Mi Smart Band 6 hyödyntää 1,56-tuumaista AMOLED-kosketusnäyttöä, joka tarjoaa edeltäjään verrattuna jopa 50 prosenttia enemmän näyttötilaa. Näyttö on myös tarkka 326 PPI lukeman muodossa. Rannekkeessa on yli 60 vaihtoehtoa kellotaulun mukauttamiseen.Aktiivisuusranneke osaa tunnistaa 30 erilaista liikuntamuotoa, joista kuutta yleisintä osataan seurata automaattisesti. Rannekkeessa on sykemittaus, veren happisaturaation mittaus (SpO2), unen seuranta, stressin seuranta sekä naisille kuukautiskierron seuranta.

Akun luvataan kestävän jopa 14 päivää ja lataaminen onnistuu magneettisella alustalla. Kello on myös vedenkestävä, joten sitä voi käyttää vaikkapa uidessa. Värivaihtoehtoja löytyy kuusi erilaista.Hintaa löytyy 44,99 euroa.