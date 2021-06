Testissä Xiaomi Mi Smart Band 6: Edullisten aktiivisuusrannekkeiden eliittiä

Mielenkiintoa lisää Mi Smart Band 6:n noin 60 euron hinta , joten on hyvä selvittää kuinka hyvin aktiivisuusranneke selviää päivittäisen aktiivisuuden seurannassa.

Mi Smart Band 6 hyödyntää 1,56-tuumaista AMOLED-kosketusnäyttöä. Näyttö on pitkulainen ja sen ylä- ja alareunat ovat kaarevat, joten näytön koosta huolimatta se on kohtalaisen kapea. Näyttö on tyylikäs ja tarkka 326 PPI:n lukeman muodossa.

Näytössä ei ole automaattista kirkkauden säätöä, joten valinta tulee tehdä viidestä eri vaihtoehdosta manuaalisesti. Tämä säätäminen ei onnistu kovinkaan nopeasti, sillä vaihtoehdot ovat piilotettuna valikon taakse. Tämän myötä itse pidän näyttö täydellä kirkkaudella koko ajan, jotta kesällä pihalla ulkoillessa näytöstä saa selvää.

Ranneke on valmistettu silikonista. Se on kevyt ja pehmeä, mutta kuitenkin hiostaa ranteessa jonkin verran. Rannekkeessa hyödynnetään yksinkertaista, mutta toimivaa tappikiinnitystä. Kiinnitys on varma, joten ranneke ei irtoa ranteesta itsestään.