Motorolan tehokas 499 euron Moto G100 -puhelin nyt saatavilla - pakkauksessa mukana Ready For -telakka

kaikkien aikojen tehokkaimmaksi Moto G -sarjan puhelimeksi kutsuttu Moto G100 on nyt saatavilla Suomessa. Tämän puhelimen suositushinta on 499 euroa . Mukavana lisänä pakkaukseen kuuluu myös 69 euron arvoinen-telakka.Moto G100 sisältää Snapdragon 870 5G -järjestelmäpiirin, joka on lasketaan Qualcommin huippupiiriksi. RAM-muistia on 8 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 128 gigatavua.Edessä on 6,7-tuumainen 21:9-kuvasuhteen Full HD+ (2520 x 1080) LCD-näyttö, joka toimii 90 hertsin virkistystaajuudella.Virtaa antaa 5000 mAh akku, joka tukee 20W latausta. Laturi kuuluu pakkauksen varustukseen.Taakse on laitettu 64 megapikselin pääkamera (f/1.7, 0.7μm). Tämän parina on 16 megapikselin ultralaajakulmakamera 117 asteen näkymällä (f/2.2, 1.0μm) sekä makrokuvaus ominaisuudella. Tämän kameran ympärillä on myös rengasvalo auttamassa makrokuvaamista. Lisäksi takana on myös 2 megapikselin syvyyskamera (f/2.4, 1.75μm) sekä ToF-sensori tarkentamista varten.

Moto G100 hinta

Ready For

Näin voi käyttää Moto G100 puhelinta ja Ready For -alustaa.

Moto G100 -puhelimen suositushinta on Suomessa 499 euroa . Puhelin on saatavilla 9. huhtikuuta alkaen.Pakettiin kuuluu myös Ready For -telakka ja HDMI-USB-C -kaapeli, joiden arvo on 69 euroa.Ready For -alustan avulla Motorolan puhelimen saa yhdistetty televisioon tai muuhun isompaan näyttöön. Alusta mahdollistaa puhelimen sovellusten käytön isommalla näytöllä.Ready For sisältää esimerkiksi videopuheluratkaisun, jossa käyttäjät voivat aktivoida kohteen seurantatoiminnon videopuhelujen tai -tallennuksen aikana. Edistynyt seuranta valitsee tilanteen mukaan automaattisesti kameran, joka seuraa liikettä ja zoomaa kuvaa pitäen kohteen aina kuvan keskellä myös liikkuessa.Motorolan mukaan kaikenlaisia uusia toimintoja on luvassa myöhemmin.Ready For -alustaa voi hallita puhelimen valikon kautta, jonka sisältö on lajiteltu neljään kategoriaan.Alusta on suunniteltu helpoksi, sillä se toimii pelkän USB-C - USB-C- tai USB-C - HDMI -kaapelin avulla, jolla älypuhelin kytketään ulkoiseen näyttöön.Suomessa Moto G100 -puhelimen mukana toimitetaan myös Ready For -telakka sekä kaapeli.Telakka helpottaa puhelimen asettamista parempaan asentoon, joten sen kautta voi tehdä vaikkapa videopuheluita. Telakan etuina on mahdollisuus kiinnittää se kolmijalkaan sekä tuuletin, joka pitää puhelimen viileänä.Telakassa on myös yksi USB-C-liitäntä, jonka kautta puhelin voi siirtää ääni- ja kuvasisältöjä, ladata akkua ja käyttää ulkoisia lisälaitteita, kuten hiirtä ja näppäimistöä.