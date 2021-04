HMD Global laittoi Nokia-puhelimien mallinimet uusiksi - julkaisi kuusi uutta puhelinta

Nokia-puhelimista vastaavajulkaisi peräti kuusi uutta puhelinta. Samalla mallinimet menivät uusiksi, sillä puhelimet jakautuvat nyt C-, G- ja X-sarjoihin. Edelliset mallinimet perustuivat pelkästään numeroihin.Nyt julkaistuja puhelimia ovat Nokia C10, Nokia C20, Nokia G10, Nokia G20, Nokia X10 ja Nokia X20 . Jatkossa mallinimiä tullaan kasvattamaan yhdellä numerolla.C -sarjan laitteet ovat kaikista halvimpia, sillä hinnat jäävät jopa alle 100 euron. Näitä ei Suomessa nähdä.G -sarjan laitteet maksavat 100 - 200 euroa ja X -sarjan mallit puolestaan yli 300 euroa.Mallinimien uudistuksen myötä myös puhelimille luvatut päivitykset sai hieman uutta muotoa. X -sarjan puhelimille luvataan nyt kolmen vuoden ajan päivityksiä käyttöjärjestelmään sekä kolmen vuoden ajan päivityksiä tietoturvaan. Tämä on erittäin hyvä asia noin 300 euron hintaluokassa.

Nokia X10 ja X20

Nokia X20

Nokia X10

Nokia G10 ja G20

Nokia G20

Nokia G10

Nokia C10 ja C20

Nokia C20

Nokia Lite Earbuds -kuulokkeet ja HMD Mobile

HMD Mobile

Uutuuksista kumpikin sisältää uuden sukupolven 5G-yhteydet. Kummassakin on Snapdragon 480 5G -piiri.Etupuolella puhelimet käyttävät 6.67-tuumaista Full HD+ -resoluution näyttöä, jonka yläreunassa on reikä etukameralle ja alareunaan on jätetty isompi Nokia-logolla varustettu kaistale reunaa. Kirkkaus yltää näytöissä 450 nitin lukemiin.HMD Globalin mukaan nämä puhelimet on suunniteltu kestämään ja pysymään pidempään käytössä. Puhelimet ovat valmistettu muovista.Pidempää käyttöä ajatellen puhelimille luvataan kolmen vuoden Android-käyttöjärjestelmäpäivitykset sekä joka kuukausi päivitystä tietoturvaan.Kameroiden osalta X20 sisältää 64 megapikselin pääkameran, 5 megapikselin ultralaajakulmakameran, 2 megapikselin makrokameran ja 2 megapikselin syvyystunnistuskameran. Edessä on 32 megapikselin kamera.X10:n erot ovat 48 megapikselin pääkamera ja 8 megapikselin etukamera. Muut kamerat ovat samoja.Kummassakin on 4470 mAh:n akku, joka tukee 18W latausta. Laturia ei ympäristösyistä ole mukana enää laatikossa. Tarvittaessa sen voi ostaa Nokian sivuilta ja tällöin sen tuotot lahjoitetaan Clear Rivers -järjestölle, joka poistaa vesistöistä muoviroskaa.Nämä puhelimet tulevat myyntiin Suomessa. X20 tulee saataville 3. toukokuuta ja X10 4. kesäkuuta. Suomen hintoja ei vielä ilmoitettu, mutta globaalit hinnat ovat 349 ja 309 euroa.X20:ssä on 6/8 gigatavua käyttömuistia ja 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa. X10:ssä on puolestaan 4/6 gigatavua käyttömuistia ja 64/128 gigatavua sisäistä tallennustilaa.HMD Global panostaa näissä puhelimissa eniten akunkestoon, jonka luvataan olevan jopa 3 vuorokautta. Kummassakin on 5050 mAh akku, joka tukee 10W latausta.Näiden laitteiden kohdella luvataan kaksi isompaa käyttöjärjestelmäpäivitystä sekä kolmen vuoden ajan tietoturvapäivityksiä kuukausittain.Puhelimien etupuolella on 6,5 tuuman HD+ -näyttö. G20:n sisällä on MediaTek Helio G35 -piiri ja G10:ssä puolestaan Helio G25.Eroa löytyy myös kameroiden osalta. G20:n takana on 48 megapikselin pääkamera, 5 megapikselin ultralaajakulmakamera, 2 megapikselin makro ja 2 megapikselin syvyyskamera. G10:ssä ei ole ollenkaan ultralaajakulmaa ja pääkamera on 13 megapikselin tasoinen. Muut kaksi ovat samaa.Nämä puhelimet tulevat saataville myöhemmin tänä vuonna Pohjoismaissa. Globaalit hinnat ovat 159 euroa G20:n osalta ja 139 euroa G10:n kohdalla.G20:ssä on 4 gigatavua RAM-muistia ja 64/128 gigatavua tallennustilaa. G10:ssä versiot ovat 3/32GB ja 4/64GB.Nämä edulliset puhelimet tarjoavat 6.5-tuumaiset HD+ -näytöt, yhden 5 megapikselin takakameran sekä 3000 mAh akun.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 11 Go Edition, jolle ei luvata suurempia päivityksiä, mutta tietoturvaan tulee kaksi vuotta päivityksiä.Näitä ei Suomessa myynnissä, mutta globaalit hinnat ovat vain 89 ja 75 euroa.Puhelimien lisäksi HMD Global esitteli täysin langattomat Nokia Lite Earbuds -kuulokkeet, jotka maksavat vain 39 euroa.Nämä tarjoavat muun muassa kosketusohjauksen sekä USB-C -liitännällä varustetun kotelon kanssa jopa 36 tunnin akunkeston.HMD Mobile -palvelulla HMD Global puolestaan ryhtyy virtuaaliseksi verkko-operaattoriksi. Sen käytön kerrotaan olevan käyttäjille helppoa ja yksinkertaista.Palvelua hallitaan Google Play -kaupasta ladattavalla sovelluksella. Sovelluksen eduiksi luetellaan helppo datankulutuksen seuranta, pääsy asiakaspalveluun sekä suunnitelman hallinta.Palvelu käynnistyy Isossa-Britanniassa huhtikuun 2021 loppuun mennessä. Hintaa edullisimmalla liittymäpaketilla on 6,5 puntaa. Siihen kuuluu rajattomat puhelut, viestit sekä yhden gigatavun edestä dataa.