Arvostelussa Xiaomi Mi 11

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Xiaomi Mi 11 arvostelu: edullisempi huippupuhelin haastaa Samsungin ja OnePlussan Xiaomin puhelimet tunnetaan erittäin laadukkaasta hinta-laatusuhteesta, sillä monet puhelimet tarjoavat kohtuulliseen hintaan erinomaisia ominaisuuksia. Nyt testattava Mi 11 ei tässä asiassa tee poikkeusta, sillä 849 eurolla tämä puhelin tarjoaa viimeisintä rautaa. Sisällä on Snapdragon 888 -piiri, 256 gigatavua tallennustilaa sekä 4600 mAh akku nopeilla latausominaisuuksilla. Eteen on laitettu erittäin tarkka ja nopea näyttö, kun taas takaa löytyy 108 megapikselin kamera. Tekniset tiedot Rakenne:

Alumiinirunko, Corning Gorilla Glass Victus

Näyttö:

6,81”, AMOLED DotDisplay, WQHD+ (3200 x 1440), 120 Hz, 10-bit, 1500 nitiä

Mitat:

164.3 x 74.6 x 8.06 mm

Paino:

196 grammaa

Suoritin:

Qualcomm Snapdragon 888

RAM:

8 gigatavua, LPDDR5

Tallennustila:

256 gigatavua, UFS 3.1

Käyttöjärjestelmä:

Android 11 + MIUI 12.0 (Tietoturva: 1. helmikuuta 2021)

Pääkamera:

108 MP, 1/1.33”, f/1.85, 0.8μm, 7P lens, OIS, AF

Ultralaajakulmakamera:

13 MP, 123°, f/2.4

Makrokamera:

5 MP, f/2.4, AF (3 cm - 10 cm)

Etukamera:

20 MP, f/2.4, 0.8μm

Akku:

4600 mAh, 55W langallinen lataus, 50W langaton lataus, 10W käänteinen langaton lataus, 55W GaN-laturi

Liitännät ja yhteydet:

5G, Wifi 6, NFC, infrapunalähetin, USB-C

Muuta:

Stereokaiuttimet, näytönalainen sormenjälkilukija

Värit:

Midnight Grey, Horizon Blue

Suositushinta:

849 euroa Monipuoliset kamerat Xiaomi mainostaa Mi 11 puhelinta kameroiden avulla, sillä Xiaomi kehuu puhelimen olevan taskukokoinen elokuvastudio. Tämä liittyy kameraohjelmistoon, joka on varustettu monipuolisesti. Perinteisten kuvaustapojen lisäksi tarjolla on elokuvatehosteita, pitkä valotus, superkuu, kaksoisvideo, hidastus, lyhyt video ja vlogi. Elokuvatehosteisiin kuuluvat maaginen zoomaus, hidas suljin, aikapysäytys, yöintervalli ja rinnakkaismaailma. Näistä kokeilin muutamia. Maaginen zoomaus pitää kuvattavan kohteen paikallaan samalla, kun tausta liikkuu lähemmäs. Efekti toimii yllättävän hyvin. Aikapysäytys puolestaan pysäyttää esimerkiksi taustan liikkeen, mutta kuvattava kohde pysyy normaalina. Tämän ominaisuuden toiminta ei ollut omasta mielestä niin hyvää, sillä pysäytettävän kohteen kohdalle jäi aina vähän liikettä näkyviin. Rinnakkaismaailma puolestaan kopioi ja kääntää näkymän luoden peilimaailman. Tämä toimii hyvin.

Lisää erikoisuuksia tarjoaa Klooni-ominaisuus. Tämän ominaisuuden avulla voi luoda esimerkiksi pysäytyskuvavideon, joka “poimii” kuvat koko näytön poikki liikkuvasta ihmisestä.

Valokuvaamiseen löytyy myös kasa erilaisia asetuksia. Pitkä valotus -ominaisuus sisältää vaihtoehtoja esimerkiksi taivaan kuvaamiseen. Näistä itse testasin Tähtipolut-kuvausta, joka kuvaa tähtiraitoja. Ominaisuus toimi hyvin. Öljymaalaus-tilalla voi kuvata pilviä tai vettä. Tätä tuli testattua veden kanssa, joka muuttuu ikäänkuin pehmeäksi.

Kuvaaminen toteutetaan kolmoiskamerajärjestelmän avulla. Pääkamerana toimii 108 megapikselin sensori, joka on optisesti vakautettu. Enemmän näkymää saa 13 megapikselin ultralaajakulmakameralla ja lähiotoksia saa otettu 5 megapikselin telemakrolla. Edessä on 20 megapikselin kamera. Perinteisessä kuvaamisessa pääkamera on loistava, kuten olettaa sopiikin. Kuvat ovat laadukkaita ja selkeitä monenlaisissa olosuhteissa. Omaa telekameraa puhelimessa ei ole, mutta kameraohjelmistossa on 2x-painike, joka zoomaa lähemmäs digitaalisesti. Myös tällöin kuvat ovat edelleen riittävän selkeitä. Laajempia kuvia saa otettua ultralaajakulmakameralla. Myös tämä on valoisaan aikaan hyvä, mutta vähäiseen valoisaan aikaan kuvista ei tule enää niin hyviä. Xiaomi on panostanut Mi 11 juurinkin yökuvaukseen, sillä sen kehutaan toimivan pääkameran lisäksi ultralaajakulmakameralla sekä etukameralla. Näistä kuitenkaan ultralaajakulma tai etukamera eivät vakuuttaneet.

Kolmas kamera on makrokamera. Yleisesti makrokameroita haukutaan puhelimissa huonoiksi ja turhiksi, sillä sitä ne pitkälti ovat. Mi 11 tekee kuitenkin poikkeuksen. Tämä makrokamera on jopa hyvä. Laadukkaiden otoksien ottamiseen tarvitaan tosin hyvää valaistusta sekä vakaata kättä.

Videokuvaus onnistuu makrokameralla Full HD 30fps -tasolla, joten tältäkin osin taas kuvattua kohtuullisen hyvää sisältöä someen. Esimerkkivideota voi katsella AfterDawnin Instagram-tililtä. Jos ohjelmistoon rakennetut tilat eivät riitä, tässä auttaa Pro-kuvaustila, joka erittäin monipuolinen kokonaisuus. Kaikkea voi käytössä muuttaa ja tuettuna ovat kaikki kolme takakameraa (etukamera ei ole tuettuna). Esimerkiksi makrokameralla voi ottaa manuaalitarkennuksella mustavalkokuvia suodattimen avulla tai ultralaajakulmakameralla voi ottaa kuvia pitkällä valotusajalla. Vaihtoehtoja löytyy myös useita videon puolelle ja sielläkin voi säätää asetuksia jokaiselle kameralle. Käyttöön voi ottaa vaikkapa huipputarkennus-ominaisuuden, jotta kuvattava kohde pysyy varmasti selkeänä. Pääkamera tukee jopa 8K 30fps -laatua videon osalta. 4K 60fps on myös tuettuna pääkameran osalta, mutta jos haluaa kuvata myös ultralaajakulmakameralla, täytyy laaduksi valita 4K 30fps. Etukameraa ei voi samanaikaisesti normaalitilassa vaihtaa, ja se tukeekin vain Full HD 60fps -laatua parhaimmillaan. Ohjelmistossa on tosin Kaksoisvideo-ominaisuus, jolla voi kuvata samanaikaisesti pääkameralla ja etukameralla (Full HD 30fps). 4K-videon puute tarkoittaa, että Mi 11 ei ole paras vaihtoehto, jos kuvaat esimerkiksi vlogivideoita.

Maininnan arvoinen ominaisuus puhelimessa on myös Xiaomin oma Galleria-sovellus, vaikka se onkin saatavilla muissakin Xiaomin laitteissa. Galleriassa on Taivas-ominaisuus, joka muuttaa taivaan parilla klikkauksella täysin erilaiseksi. Alla esimerkki normaalista kuvasta ja muokatusta kuvasta.

Fantastinen näyttö Näyttö on mainio, käytännössä paras sellainen, jota tähän mennessä on päässyt käyttämään.

Näyttö on iso ja kaartuu hieman reunoilta, mutta ei häiritsevästi. Laadukkaassa AMOLED-näytössä käytetään WQHD+ -resoluutio sekä 120 hertsin virkistystaajuutta. Nämä yhdessä tekevät sisällön katselusta sekä pelaamista loistavan kokemuksen. Kirkkaus yltää myös korkeisiin lukemiin, joten kevätauringon saapuessa myös ulkona puhelimesta saa selvää. Sormenjälkilukija on laitettu näytön alle ja sijainti on hyvä käyttöä ajatellen. Toiminta on varmaa ja nopeaa. Vasemmassa yläkulmassa on kamerareikä, joka ei haittaa käyttöä. Puhelimessa käytetään laadukkaita stereokaiuttimia, jotka tuottavat tehokasta sekä selkeää ääntä. Kaiuttimien tuottaman äänen jopa tuntee myös takakannessa, joka tietyllä tapaa parantaa kokemusta esimerkiksi pelatessa.

Käyttökokemusta on parantamassa myös erittäin laadukas värinämoottori. Värinällä annetaan palautettu eri puolilla käyttöliittymää. Esimerkiksi kuvakkeen poistaessa kotinäytöltä puhelin väriseen hieman. Kuulokeliitäntää ei puhelimessa ole, mutta pakkauksen varustukseen kuuluu USB-C - 3.5 mm -adapteri. Kädessä Mi 11 on laadukkaan tuntuinen. Materiaaleissa ei ole säästetty, sillä puhelin on päällystetty edestä ja takaa Gorilla Glass Victus -lasille. Runko on alumiinia. Mattapintainen Midnight Grey -väri ei kerää juurikaan näkyviä sormenjälkiä, mutta on kohtuullisen liukas. Pakkauksen mukana tulee muovinen suojakuori, jos sellaista haluaa käyttää.

Akunkesto ei niin hyvä, mutta… Sisälle on laitettu 4600 mAh akku. Numeroiden valossa koko on kohtuullinen, vaikka isompiakin akkuja on useissa puhelimissa tarjolla. Käytännön tasolla akunkesto ei ole Mi 11:n vahvuuksia, sillä virtaa riittää juuri ja juuri päivän ajaksi. Suurin yksittäinen syy tähän on edessä oleva näyttö tarkalla resoluutiolla sekä korkealla virkistystaajuudella. Puhelin itse kertoo, että virkistystaajuuden laskeminen 60 hertsiin toisi yli tunnin verran aktiivista käyttöä. Vaikka akunkesto ei olekaan niin hyvä, se ei ole kovinkaan suuri miinus. Puhelin nimittäin tukee erittäin nopeaa 55 watin langallista latausta ja mukana tällainen laadukas laturi myös toimitetaan. Laturissa käytetään galliumnitridiä (GaN), joka mahdollistaa laturin pienemmän koon. GaN-laturit ovat myös energiatehokkaampia ja siten ne tuottavat vähemmän lämpöä. Akkuun siis saa esimerkiksi 10 minuutin latauksella 33 prosentin verran virtaa. Puolessa tunnissa akkuun ilmenee jo 82 prosenttia. Erittäin nopeaa langatonta latausta on myös tarjolla, sillä puhelin tukee 50 watin langatonta latausta. Huonona puolena tosin tällaista langatonta laturia ei ole saatavilla Xiaomilta Suomessa. Puhelinta voidaan käyttää käänteisen langattoman latauksen ansiosta kellon tai kuulokkeiden lataamiseen. Huipputason suorituskyky Tehoa riittää, sillä sisällä on Snapdragon 888 -tehopiiri ja LPDDR5-muistia löytyy 8 gigatavua. Jokapäiväinen käyttö on sulavaa nopealla 120 hertsin näytöllä ja sovellukset avautuvat nopeasti UFS 3.1 -tallennustilan ansiosta. AnTuTu-testausohjelma antaa Mi 11:lle hurjat 779986 pistettä. Esimerkiksi samalla piirillä varustettu OnePlus 9 Pro sai 684664 pistettä. Mi 11:n kohdalla tosin käytettiin uudempaa V9-versiota. AnTuTu:n listoilla Mi 11 on kuitenkin arvostelun kirjoitushetkellä toisena. V9-versiossa puolestaan Snapdragon 865 -piirillä toimiva Galaxy S20 FE 5G sai pisteiksi 647059. Xiaomi kertoi panostaneensa Mi 11:n kohdalla jäähdytykseen ja tämä tuntuu myös toimivan tehokkaasti, sillä tulokset olivat lähellä samaa tasoa kolmen peräkkäisen toiston jälkeen. Huonona puolena on kuitenkin koko puhelimen selvä lämpeneminen, jopa häiritsevissä määrin. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 11, jota on muokattu vahvasti Xiaomin omalla MIUI 11 -käyttöliittymä. Käyttöliittymä mahdollistaa laajan kustomoinnin, sillä esimerkiksi sovellusten kuvakepaketin voi helposti vaihtaa kolmannen osapuolen tarjontaa. Viimeaikaiset sovellukset -näkymän voi valita Xiaomin näkemyksen ja enemmän perinteisemmän vaihtoehdon väliltä. Lisäksi Mi 11 tukee Xiaomin supertaustakuvia. Tällaiset taustakuvat liikkuvat lukitusnäytöltä puhelimen kotinäkymään. Tehojen puolesta MIUI 11 toimii sulavasti. Ihan täydellistä käyttäminen ei kuitenkaan ole, sillä oletusasetuksilla kaikki sovellukset eivät välttämättä lähetä ilmoituksia. Ilmoitukset tulevat perille vasta, kun sovelluksen avaa. Tämä johtuu puhelimen muistinhallinnasta ja virransäästöominaisuuksista, jotka estävät sovelluksia toimimasta taustalla. Näihin voi onneksi helposti vaikuttaa. Ohjeet muuttamiseen löydät täältä. Xiaomi lupaa tuoda käyttöliittymään MIUI 12.5 -päivityksen vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä. Tämä päivitys keskittyy optimointiin, sillä päivitys vähentää suorittimen käyttöä ja parantaa virrankulutusta. Huonona puolena Xiaomi ei ole antanut puhelimelle virallista lupausta käyttöjärjestelmän päivityksistä muuten, mutta oletettavasti ainakin Android 12 on luvassa tulevaisuudessa. Yhteenveto

MI 11 on monelta osin erinomainen puhelin. Kohokohtia ovat etenkin fantastinen näyttö, suorituskyky sekä kameroiden monipuoliset ominaisuudet. Näistä etenkin näyttö vakuuttaa, sillä parempaa ei oikeastaan ole tarjolla. Suorituskyky on erittäin hyvää, käytännössä parempaa ei Android-maailmassa saa, mutta huonona puolena puhelin lämpenee selvästi rasituksen alla. Kamerat tarjoavat monipuolista ominaisuutta, mutta telekameran sijaan on laitettu makrokamera. Huonona puolena voidaan pitää akunkestoa, mutta tätä on paikkaamassa puolestaan erittäin nopeat lataustekniikat. Hintaa tällä puhelimella on 849 euroa. Vaikka ihan täydellinen Mi 11 ei olekaan, se ansaitsee kuitenkin suosituksen. Plussaa: Näyttö

Rakenne

Pääkamera

Erilaiset kuvausominaisuudet

Suorituskyky

Akun lataus

Stereokaiuttimet Miinusta: Akunkesto

Ei telekameraa

Lämpenee selvästi rasituksessa

Ei päivityslupausta käyttöjärjestelmälle Xiaomi Mi 11







Twiittaa



Keskustelut

Lisää keskusteluja