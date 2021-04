Android 12 saa vihdoin ominaisuuden, joka on ollut Windowsissa ja Macissa jo vuosikymmenet

Google kehittää kovaa vauhtia syksyllä julkaistavaa-käyttöjärjestelmää. Tiedämme jo paljon tulevasta Android 12 -käyttiksestä , mutta lisää tietoja tihkuu sitä mukaa kuin käyttöjärjestelmän kehitys etenee.Yksi mielenkiintoisista pienistä uudistuksista saattaa olla se, että Androidiin näyttää olevan tulossa vihdoinkinpoistetuille tiedostoille. Roskakori mahdollistaa sen, että poistetut tiedostot voi vielä pelastaa takaisin käyttöön.Tähän saakka Androidissa tiedostot on yksinkertaisesti poistettu pysyvästi, kun niin on pyydetty. Vahingossa poistettujen tiedostojen esiin onkiminen onkin vaatinut salapoliisin kykyjä ja on tietyissä tilanteissa ollut myös täysin mahdotonta toteuttaa. Roskakorin käyttöönoton myötä tiedostoja ei siis poistettaisi välittömästi, vaan ne siirrettäisiin roskakoriin odottamaan. Vasta roskakorin tyhjentäminen poistaisi tiedostot pysyvästi. Eli täsmälleen kuten vanhoissa työpöytien käyttöjärjestelmissäkin toimitaan.

Itse asiassa Android 11 toi jo roskakorin tavallaan käyttöön: Android 11 myötä Androidiin lisättiin ohjelmointirajapinta roskakoria muistuttavalle toiminnolle, mutta sen käyttöönotto on vaatinut ohjelmoijilta muutoksia sovelluksiin. Lisäksi Android 11 ei ole vielä keskitettyä roskakoria, josta kaikki sinne siirretyt tiedostot voisi nähdä.Roskakori kertoo nyt paljonko siellä on tiedostoja ja paljonko tilaa saadaan vapautettua roskakorin tyhjennyksellä. Ilmeisesti vielä tällä hetkellä tiedostojen palautus ei ole mahdollista, mutta on suhteellisen itsestäänselvää olettaa, että kyseinen toiminto on roskakoriin tulossa ennen syksyllä tapahtuvaa Android 12 julkaisua.Android 12 julkaisua odotellessa ylläpidämme listaa puhelimista, joihin Android 11 on jo saatavilla