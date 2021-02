Laaja Android 12 -katsaus: Tätä kaikkea on tulossa, Developer Preview 1 paljasti vuoren uudistuksia

Ulkonäkö: Material NEXT design - ja widgetit

Android 12 ensimmäinen kehitysversio julki: Tätä kaikkea on tulossaGoogle julkisti eilen ensimmäisen-kehittäjäversion eli Developer Preview 1 -version tulevasta käyttöjärjestelmästään. Päivitys paljastaa jo paljon siitä, mitä kaikkea syksyllä julkaistavaan Android 12:een on tulossa.Developer Preview 1 paljastaa osan tulevista uudistuksista ja osa on tiedetty jo ennestään. Tiivistimme kaiken tiedossa olevan yhdeksi listaksi.

Tältä mahdollisesti näyttää Android 12:n ilmoitusalue.

Yksityisyys

Sovelluspari -toiminto

Jatkuva kuvakaappaus

Yhden käden käyttö

BIG change: If you enable the "Silky home" feature flag that I previously mentioned, you'll get a DRAMATICALLY changed Settings UI that's MUCH more one-handed friendly. Here are a few screenshots: pic.twitter.com/EcwqnU0LlB — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 18, 2021

Kuvien muokkaus ennen jakamista

There's an edit button in the share sheet for images. pic.twitter.com/awmSXyLBC3 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 18, 2021

Käyttämättömien sovellusten lepotila

Parannuksia median toistoon

Wi-Fi-salasanan jakaminen Nearby Share -toiminnolla

Puhelimen takaosan napautus

Helpompi tapa käyttää kolmannen osapuolen sovelluskauppoja

Tuki uudelle kuvaformaatille: Tervetuloa AVIF

Videopakkaustuki vanhempia laitteita ajatellen

Android Runtime -komponentin jakelu

Miten hankkia Android 12 DP1?

Vanha Androidista tuttu täysin valkoinen taustavärimaailma saa väistyä ja värimaailma kääntyy Android 12:ssa lievästi sinisen suuntaan. Sama muutos koskee myös Androidin tummaa teemaa, joka sekään ei ole enää täysin musta, vaan hieman sinertävään vivahtava. Samalla myös läpinäkyvyydestä oon luovuttu. Jo Android 11 tuttu jaottelu keskusteluiden ja muiden ilmoitusten välillä jatkuu myös Android 12:ssa. Värimaailma ilmoituksissa vaikuttaa olevan eri kuin asetuksissa ja laitteen muissa valikoissa: hieman beigeen kääntyvä. Lisäksi yksittäisten ilmoitusten pyöristetyt kulmat ovat aiempaakin pyöristetymmät.Kotinäkymään on tulossa widget eli pienoisohjelma, joka näyttää avoinna olevat keskustelut yhdessä näkymässä, riippumatta käytettävästä viestintäsovelluksesta. Widget olisi ilmeisesti pakollinen kaikissa Android-laitteissa, eli valmistajat eivät voi sitä jättää laittamatta kotinäyttöön - kkuluttaja toki sen voi jälkikäteen poistaa. Muutenkin Androidin widgetien ulkonäkö ja ominaisuudet voivat saada muutosta.Android-käyttöjärjestelmä tunnetaan monipuolisista kustomointimahdollisuuksista, sillä käyttäjä voi helposti vaihtaa taustakuvaa, mukauttaa kotinäkymän kuvakkeita tai vaikkapa vaihtaa aloitusnäyttösovelluksen kolmannen osapuolen vaihtoehtoon.Android 12:n myötä käyttäjä voi vaihtaa pää- ja korostusvärit, joten käyttäjä voi mukauttaa entistä enemmän käyttöjärjestelmää omaan makuun ja muuhun teemaan sopivaksi. Vastaavanlaisia toteutuksia on nähty jo valmistajien omissa käyttöliittymissä.Google jatkaa yksityisominaisuuksien kehittämistä. Kuvavuotojen perusteella Android 12 näyttää näytön yläreunassa, mikäli sovellus käyttää parhaillaan kameraa tai mikrofonia. Vastaavanlainen ominaisuus löytyy jo Applen iOS -käyttöjärjestelmästä.Tähän liittyen Yksityisyys -valikko on saamassa parannusta, sillä kuvien mukaan näitä oikeuksia pystyy ottamaan helpommin ja nopeammin pois käytöstä.Android on mahdollistanut jo hyvän aikaa kahden sovelluksen käytön samaan aikaan jaetun näytön näkymässä.Ominaisuuden käytettävyys on nousemassa paremmaksi uuden Sovelluspari -toiminnon myötä, joka mahdollistaa kahden sovelluksen avaamisen yhdellä klikkauksella. Tällöin kotinäyttöön voidaan luoda sovelluspari-kuvakkeita, jolloin yhtä kuvaketta napauttamalla avautuisi yhtä aikaa vaikkapa WhatsApp ja Google Docs, näytön jakautuessa näiden välille.Vastaavanlainen toiminto on ollut saatavilla jo esimerkiksi Samsungin puhelimilla.Myös muiden valmistajien omista käyttöliittymistä tuttu jatkuva kuvakaappaus on tulossa osaksi vakio-Androidia.Ominaisuus mahdollistaa yhtenäisen kuvakaappauksen ottamisen esimerkiksi pitkästä artikkelista, joten montaa erillistä kuvakaappausta ei tarvitse ottaa.Jälleen, monien Android-valmistajien puhelimista löytyvä ominaisuus, joka on tekemässä tuloaan osaksi vakio-Androidia. Eli kyseessä on yhden käden käyttöä helpottava muutos, jossa valikkorakenteissa näytön yläosa pyritään pitämään täysin tyhjänä, jotta sinne ei tarvitse kurkotella. Lisäksi tulossa on ominaisuus, joka kulkee Googlen dokumenteissa nimellä "Silky home" - tällöin kaikki näytön sisältö pusketaan piirun verran alemmas, vaikka sovellus itsessään ei sitä tukisikaan.Eli aivan esimmerkiksitasoista koko näytön kutistamista ei ole tulossa, mutta selkeä askel siihen suuntaan. Googlekin ymmärtää, että puhelinten näyttökokojen hivuttautuessa kohti 7 tuumaa, alkaa sormien ulottuvuus loppua isokätisilläkin ihmisillä.Android 12 muuttaa myös järjestelmän sisäistä jako-ominaisuutta. Kun Android 12 kanssa jakaa kuvan vaikkapa WhatsAppiin tai mihin tahansa muuhun sovellukseen suoraan toisesta sovelluksesta, voi kuvaa jatkossa muokata juuri ennen sen lähettämistä.Eli tilanne, jossa ladataan vaikkapa kuva verkkosivulta ja jaetaan se samantien kaverille WhatsAppiin mahdollistaa myös kuvan muokkauksen ennen lähetystä, suoraan jakotoiminnon kautta.Mahdollinen uusi ominaisuus voi olla käyttämättömien sovellusten siirtäminen lepotilaan, jolloin ne eivät vie niin paljon tilaa puhelimen muistista, mutta eivät kuitenkaan kokonaan poistu puhelimesta.Ominaisuus saattaa olla hyödyllinen etenkin edullisemman hintaluokan puhelimille, joissa on käytössä vähemmän tallennustilaa.Android 11 paransi merkittävästi Androidin mediatoistoa: Android 11 myötä ilmoitusalueelle tuli pysyvästi näkyvissä oleva mediatoisto-osio, jossa pystyy helposti vaihtamaan eri mediasovellusten välillä toistoa ja pistämään videon/musiikin tauolle, hyppäämään seuraavaan kappaleeseen, jne.Android 12 myötä mediatoiston osiota ilmoitusalueella on parannettu entisestään ja nyt kyseinen osa-alue vie ilmoitusalueesta hieman isomman siivun. Samalla toimintoa on selkeytetty hieman.Pitkien ja vaikeiden Wi-Fi-salasanojen jakaminen esimerkiksi kaverille helpottuu Android 12 -version myötä.Aiemmin jakaminen on onnistunut QR-koodien avulla, mutta nyt Google aikoo helpottaa tätä toimintoa hyödyntämällä jo olemassa olevaa Nearby Share -jakotoiminnolla.Google on tuomassa ainakin Pixel-puhelimille Applen iPhone-puhelimista tutun Takaosan napautus -ominaisuuden Ominaisuuden avulla pystyy napauttamaan laitteen takaosaa, joka aktivoi esimerkiksi kuvakaappauksen ottamisen tai vaikkapa Google Assistant -avustajan käynnistämisen.Android mahdollistaa jo nyt sovellusten asentamisen Google Play -sovelluskaupan lisäksi kolmannen osapuolen sovelluskaupoista. Asentaminen on kuitenkin hieman kömpelöä, eikä muut sovelluskaupat pysty päivittämään sovelluksia automaattisesti taustalla Google Playn tapaan.Tähän on kuitenkin tulossa muutos Android 12 -käyttöjärjestelmän myötä.Android 12 tuo tuen täysin uudelle kuvaformaatille, jonka pitäisi olla merkittävästi parempi kuin perinteisten - ja uudempienkin - kuvaformaattien. Uusi kuvaformaattielikäyttää itse asiassa samaa pakkausmetodia kuin AV1 -videokodeekki, josta se onkin johdettu.AVIF-tuki tulee koko järjestelmään, joten kaikki Androidin standardeja noudattavat sovellukset osaavat käyttää AVIF-muotoisia kuvia sellaisenaan. Uuden tiedostomuodon hyöty on tietysti siinä, että pienemmällä tiedostokoolla saadaan parempilaatuisia kuvia kuin vanhoilla formaateilla.Toki, tästä voi seurata ongelmallisia vuosia, kun osa laitteista ei tule tukemaan uutta kuvaformaattia vielä vuosikausiin, osan siirtyessä käyttämään sitä jo tänä vuonna.Android - ja Google siinä sivussa - on siirtynyt pitkälti käyttämään-muotoista videota sovelluksissaan sen hyvän pakkaustehokkuuden ansiosta. Valitettavasti HEVC-videoiden yhteensopivuus muiden laitteiden - kuten vaikkapa tietokoneiden - kanssa on ollut erittäin ongelmallista, kun samaa käyttöjärjestelmätason tukea ei HEVCille vielä kaikissa laitteissa ole. Lisäksi monet ulkoiset mediatoistimet eivät HEVC-videoita osaa toistaa.Android 12 mahhdollistaakin sen, että järjestelmä osaa itsestään uudellenpakata/transkoodata HEVC-videot tarvittaessa paremmin tuettuun, mutta vanhempaan h.264-muotoon. Muutoksen myötä puhelimella kuvattujen videoiden suoratoisto vaikkapa televisioon pitäisi olla paremmin tuettu.Siirtämällä ART:n erilliseen jakeluun Google voi halutessaan pakottaa mm. Androidin ytimeen keskittyvät turvallisuuspäivitykset suoraan käyttäjien laitteisiin, vaikka laitevalmistajat eivät olisi paikkausta löydettyyn tietoturva-aukkoon vielä tehneetkään.Lähteet: Google XDA-Developers ja Android Central Androidin Developer Preview -versiot on tarkoitettu lähinnä sovelluskehittäjille eikä niitä kuuluisi tavallisten kuolevaisten edes kokeilla. Jos aihe kuitenkin kiinnostaa, pitää käytössä olla jokin-puhelin - millekään muulle puhelimelle Developer Previewiä ei voi asentaa. Latauslinkit Pixel-puhelimille löytyvät mm. täältä