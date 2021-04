Applen osoitelappu matkalaukkuun maksaa 373 euroa

kuvakaappaus Applen Yhdysvaltain verkkokaupan sivulta

julkaisi eilen kauan odotetut ja kauan huhutut AirTag -paikantimet . Ja kuten yhtiön imagoon sopii, niistäkin on tarjolla ökyluksusversiot.AirTag on siis pieni lätkä, joka kiinnitetään vaikkapa avaimenperään ja sen voi paikantaa puhelimen avulla. Samanlaisia ratkaisuja ovat julkaisseet jo vuosia aiemmin useat muut valmistajat. Tavallinen AirTag maksaa Suomen Applen verkkokaupassa säädylliset 35 euroa . Mutta Yhdysvaltain markkinoille tarjolla onkin sitten arvokkaampia malleja.Ranskalaisen luksustuotteiden valmistajan,in kanssa suunniteltu versio AirTagista on tarkoitettu matkalaukun osoitelapuksi, jossa on myös mukana AirTag. AirTag on upotettu nahkaiseen osoitelappuun ja maksaa muhkeat 449 dollaria eli noin 373 euroa.

Tokihan kyseinen hinta on sinänsä naurettavan edullinen, sillä Hermèsin omat, ilman AirTag-ominaisuutta varustetut matkalaukun osoitelaput maksavat sen omassa verkkokaupassa jopadollaria eli 955 euroa.