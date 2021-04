59,90 euron Honor Band 6 -aktiivisuusranneke saapuu Suomeen 6. toukokuuta

Älylaitevalmistajaon ilmoittanut, että uusi-aktiivisuusranneke saapuu Suomessa myyntiin 6. toukokuuta alkaen 59,90 euron suositushinnalla.Aktiivisuusranneke hyödyntää 1,47-tuumaista AMOLED-näyttöä, jonka kerrotaan olevan peräti 148% suurempi edeltäjäänsä nähden. Resoluutio on 194 x 368 pikseliä. Näytölle voi asettaa erilaisia kellotauluja.Aktiivisuusrannekkeessa hyödynnetään silikonia ja laite on saatavilla kolmessa eri värissä – Meteorite Black, Sandstone Grey ja Coral Pink.HONOR Band 6 kykenee jatkuvaan sykkeenmittaukseen ja se osaa hälyttää poikkeavista arvoista. Samalla se seuraa käyttäjän stressitasoja ja auttaa purkamaan jännitystä ja rasitusta erilaisten hengitysharjoitusten avulla.

HONOR Band 6 yhdistää myös optiset laitteisto- ja ohjelmistoalgoritmit veren happipitoisuuden (SpO2) tarkkaan seurantaan ja kertoo epätyypillisistä muutoksista. Unen osalta aktiivisuusranneke tallentaa unen keston ja vaiheet tarkasti – syvän, kevyen ja REM-unen vaihteluita on helppo seurata.Urheilua varten laite sisältää 10 urheilutilaa muun muassa ulko- ja sisäjuoksulle, ulko- ja sisäkävelylle, ulko- ja sisäpyöräilylle, uimiselle, elliptiselle harjoitukselle, soutamiselle sekä vapaalle harjoittelulle, joka mittaa suorituksen lajissa kuin lajissa. Uutuusrannekkeen vedenkestävyys yltää jopa 50 metriin – myös vedenalainen treeni tallentuu rannekkeelle yksityiskohtaisesti tarkasteltavaksi.Uutuusranneke havaitsee automaattisesti kuusi harjoitusta kuten juoksun, kävelyn, soutukoneen ja crosstrainerin. Laite mittaa jokaisen liikkeen, tallentaa reaaliaikaisen sykkeen ja antaa palautetta harjoituksen aikana ennalta määritetyn tavoitteen perusteella. Entistäkin kattavampi data helpottaa ja antaa tukea harjoittelulle.Naisille HONOR Band 6 sisältää kuukautiskiertokalenterin.Akun luvataan kestävän jopa 14 päivää normaalissa käytössä ja raskaammalla käytöllä virtaa riittää jopa 10 päiväksi. Akku ladataan magneettisella laturilla ja jo 10 minuutin lataus antaa virtaa jopa 3 päiväksi.Lisäominaisuuksina löytyvät muun muassa musiikin toiston ohjaus, kameran etäohjaus sekä Etsi puhelimeni -toiminto."Moni asia elämässä kumpuaa hyvistä elintavoista ja me haluamme auttaa niiden saavuttamisessa. HONOR Band 6 tekee hyvinvoinnin tavoitteiden saavuttamisesta entistäkin helpompaa ja hauskempaa", kuvailee, HONOR Suomen markkinointijohtaja.HONOR Band 6 on suora jatkaja suositulle HONOR Band 5 -aktiivisuusrannekkeelle "HONOR Band 5 on ollut yksi Suomen suosituimmista älylaitteista loistavan hinta-laatusuhteensa vuoksi. Uskomme vahvasti, että suomalaiset tulevat ottamaan myös uuden, entistä monipuolisemman Band 6 -mallin lämmöllä vastaan. Laitteessa on kaikki ne elementit, joilla käyttäjä pystyy seuraamaan hyvinvointiaan helposti, vaivattomasti ja isommalta näytöltä", sanoo HONOR Finlandin myyntijohtajaLisätietoa laitteesta saa täältä Aiheeseen liittyvää: